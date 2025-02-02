Карантин по бешенству ввели в двух селах Новосибирской области

Распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на территории поселка Троицкий Троицкого сельсовета Кочковского района установлены ограничительные мероприятия — карантин по бешенству. Эпизотический очаг выявлен на территории личного подсобного хозяйства местного жителя. Карантин введен до 1 апреля 2025 года.

Ранее, 24 января бешенство было выявлено на территории деревни Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района, также в личном подсобном хозяйстве. Ограничительные мероприятия действуют до 25 марта.

В течение двух месяцев в районе, где был выявлен эпизоотический очаг, запрещено проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Также вводится запрет на вывоз животных из населенного пункта.

Ранее редакция сообщала о том, что очаг бруцеллёза обнаружили в Новосибирской области.