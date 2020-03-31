Власти Новосибирской области не готовы признать форс-мажор

— Сегодня мы встречаемся с руководителями и представителями торговых центров, которые расположены в Новосибирске и области, чтобы еще раз проинформировать их о ситуации и провести разъяснительную работу. С другой стороны, мы хотели бы услышать от них обратную связь. У нас есть информация, что некоторые арендаторы не закрывают свои магазины из-за того, что арендодатель угрожает им штрафными санкциями. В ситуации нужно разобраться, чтобы мы смогли исполнить указ президента и постановление правительства РФ о нерабочей неделе, а также постановление правительства региона, — сообщил на брифинге министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он напомнил, что ведомство в ежедневном режиме осуществляет мониторинг деятельности ТЦ, предприятий бытового обслуживания и сферы услуг региона. Эта работа будет проводиться на протяжении всех дней, которые объявлены нерабочими. Часть ТЦ, по словам Гончарова, уже оценили ситуацию: из 54 точек, где проведен мониторинг, на сегодняшний день 19 уже закрылись.

Кроме того, сегодня в правительстве области пройдет еще одно большое совещание с представителями бизнес-структур, ассоциаций предпринимателей.

— Мы хотим от них услышать их надежды и чаяния, проблематику, связанную с нынешним состоянием экономики, и выработать правильные шаги, которые будут максимально способствовать комфортному ведению бизнеса на территории области, чтобы бизнес не пострадал, — говорит министр.

Он не исключил, что кроме мер, принимаемых на федеральном уровне, регион также рассмотрит свой ряд мер поддержки, чтобы бизнес мог ими воспользоваться и выйти из сложившейся ситуации. При этом Андрей Гончаров подчеркнул, что пока на территории региона режим ЧС вводиться не будет, документы о форс-мажоре бизнесу также не выдадут. Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге подобные справки предпринимателям уже предоставляются.

— Опыт других стран показывает, что ситуация может меняться очень стремительно. В нашей области действует режим повышенной готовности, мы готовы к любому развитию событий, но сейчас нельзя говорить о том, что нас ждет ЧС. У нас нет такой ситуации, — заявил чиновник. — Что касается взаимодействия предпринимателей, то юридические нюансы, возникшие в ходе сложившихся обстоятельств, они могут уладить в ходе переговоров. Мы изучим ситуацию с юридической точки зрения и дадим свои рекомендации.

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