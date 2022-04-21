Новосибирский областной инновационный фонд занял второе место в рейтинге региональных операторов «Сколково»

20 апреля в Москве прошла конференция «Skolkovo Regions. Источники инноваций в регионах», где были названы победители конкурса Skolkovo Regions Awards. Они определялись на основе данных внутреннего рейтинга региональных операторов «Сколково», который формируется по результатам годовых показателей:

прирост участников проектов «Сколково» в регионе;

объем привлеченных резидентами инвестиций и количество полученных патентов;

количество совместных мероприятий по развитию инноваций в регионе.

Также учитывались результаты ежегодного тестирования региональных операторов и представителей.

Новосибирский областной инновационный фонд занял второе место в рейтинге, разделив его с Технопарком высоких технологий «Университетский», расположенным в Свердловской области.

Среди его достижений — высокие показатели по количеству совместных мероприятий, приросту участников проектов «Сколково» в регионе.

Skolkovo Regions проводится уже в третий раз. Впервые конференция состоялась в 2020 году. За два года в рамках деловой программы выступили более 100 спикеров, среди них — представители федеральных и региональных органов власти и высокотехнологичного бизнеса, индустриальные партнеры, инвесторы, представители научно-образовательных центров, университетов, институтов развития, технопарков, а также девелоперы и урбанисты. В 2022 году в работе конференции приняли участие Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области, Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области, Александр Николаенко, директор Новосибирского областного инновационного фонда.