Группа «ВИС» обвинила бастующих водителей мусоровозов в саботаже

Пять дней назад водители мусоровозов компании «Экотранс-Н» с улицы Автогенной не смогли убрать мусор — их автомобили заблокировали из-за долгов компании. Следующие два дня сотрудники ездили на левый берег и работали на «КамАЗах» и «Валдаях», но затем отказались из-за переработок и технических проблем с автомобилями. Во вторник водители объявили забастовку, заявив о том, что из-за непригодной техники они не могут нормально выполнять свои обязанности и уже долгое время сидят без зарплаты, КП-Новосибирск.

— Вчера в ночь пригнали машины с левого берега, с утра прошло собрание. Приезжал начальник из Москвы (представители ГК «ВИС» — прим. КП-Новосибирск), после него грузовики угнали обратно. В данный момент на территории мусоровозов нет — кроме заблокированных машин. Вся смена вышла на линию, но людям не на чем работать, — рассказал изданию водитель Юрий.

Сейчас рабочие требуют вернуть им заблокированные авто на Автогенной:

Пресс-служба группы «ВИС» сегодня распространила официальное сообщение с комментарием о ситуации с работой ООО «ЭкоТранс-Н» в Новосибирске.

— Предложенные не выполняющим свои обязанности водителям и операторам мусоровозов меры по повышению зарплаты ими отвергнуты, к работе бастующие приступать отказываются, чем грубо нарушают условия трудовых договоров. Сегодня утром в гараж была перегнана новая техника на замену заблокированной арендодателем АО «Энергосила», несмотря на это бастующие отказались выходить в смену. В связи с этим их действия расцениваются как саботаж, по имеющимся сведениям, они явно управляются третьими лицами, организовавшими незаконную акцию и преследующими свои коммерческие интересы, — заявляют в компании. — Действия по блокировке транспорта АО «Энергосила» осуществлено в нарушение условий договора, предъявляемая к оплате задолженность по аренде автомобилей не соответствует действительности.

В ГК «ВИС» подчеркнули, что вывоз отходов контролируется региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области.

— Для недопущения скопления отходов предпринимаются оперативные меры: часть мусоровозов перенаправляется на проблемные участки из других районов, изменены маршруты и графики работы экипажей, к работе привлечены субподрядные организации и водители Группы «ВИС» с других объектов, продолжается найм новых сотрудников. Большая часть сил направлена именно на эту работу, наша задача — не допустить серьёзных сбоев в вывозе мусора, — говорится в сообщении, полученном редакцией.

— В Дзержинском, Заельцовском, Железнодорожном и Центральном районах мусоровозы начали вывозить мусор с проблемных адресов, где образовались переполненные контейнеры. По информации регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск», в настоящее время машин для вывоза ТКО в две смены достаточно, предприняты меры, чтобы в максимально короткие сроки вывезти скопившийся на площадках мусор, — уточняют в министерстве.

В Министерстве ЖКХ региона, в свою очередь, подтвердили, что вывоз мусора с проблемных контейнерных площадок центральной части Новосибирска возобновлен.

Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов в Кировском, Ленинском, Калининском, Первомайском, Советском районах — стабильная. На территории города Оби 21 апреля также работают специализированные автомобили, которые очищают мусорные площадки. В течение ближайших суток работы по очистке мусорных контейнеров на площадках в городе Оби планируется завершить.

Напомним, проверки вывоза ТКО в Новосибирске были организованы областными властями по поручению губернатора Андрея Травникова в ходе прямой линии в связи с обращениями граждан и публикациями в средствах массовой информации.

Напомним, что войны перевозчиков с регоператором начались в 2019 году, когда «Экология-Новосибирск» вышла на рынок по выигранному контракту. В этом же году первые иски обе стороны начали подавать в суды, позже жалобы начали поступать в прокуратуру, депутатам и т.д.

В феврале на сессии Законодательного собрания Андрей Травников заявил, что региональное правительство расторгает концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» по строительству двух мусоросортировочных полигонов под Новосибирском. При этом, как следовало из доклада губернатора, с «Экологией-Новосибирск» область может проститься и как с регоператором по вывозу коммунальных отходов. Сейчас в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело о самобанкротстве ООО «Экология-Новосибирск».