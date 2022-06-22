Варикозная болезнь: причины развития, симптоматика, возможные осложнения, методы лечения и профилактики

Причины возникновения варикозной болезни

В основе развития варикоза лежит нарушение функций клапанного аппарата вен и венозного оттока в нижних конечностях. Ослабленные и поврежденные клапаны становятся причиной скапливания крови в венах, что приводит к их растяжению и скручиванию.

Риск развития и прогрессирования варикозной болезни обусловлен рядом факторов:

Наследственная предрасположенность к варикозной болезни – передача нестандартного гена, отвечающего за строение сосудистых каналов. Малыш рождается с ослабленными мышечными и соединительными тканями, из-за этого отмечается увеличение давления в нижних конечностях. Избыточная масса тела – замедление процесса кровообращения и затруднение движение крови к сердцу, вызывающее венозный застой. Изменение гормонального фона – повышение уровня прогестерона с одновременным снижением концентрации эстрогена. В результате происходит уменьшение тонуса стенок вен и закупорка сосудов. Высокая концентрация сахара в кровеносных сосудах – повреждение стенок каналов с последующим тромбообразованием. Врожденное нарушение свертываемости кровеносных телец. Заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, а также хронические запоры – увеличение давления внутрибрюшной области, вызывающее нарушение оттока крови. Недостаток витаминов Е и С в рационе питания, приводящий к ослаблению сосудов. Злоупотребление алкоголем, обезвоживание – сгущение кровеносных телец, формирование тромбов и нарушение кровотока. Продолжительная физическая нагрузка на нижние конечности – снижение тонуса мышечных тканей, замедление притока крови к сердечной системе, образование застоя в ногах. Передозировка медикаментозных препаратов, увеличивающих свертываемость кровеносных телец. Длительное ношение обуви на высоком каблуке. Значительная потеря крови по каким-либо причинам.

Симптомы варикозной болезни

Варикозное расширение вен может длительное время не проявлять себя, маскируясь под обычную усталость ног. Помимо появления сосудистых звездочек, на развитие заболевания укажет внешнее состояние вен:

синий или темно-фиолетовый окрас;

скрученность и выпуклость.

Болезненные симптомы патологии выражаются в следующем:

частые мышечные судороги – нарушение циркуляции крови и ее застой приводит к кислородному голоданию тканей;

нездоровый цвет кожного покрова на ногах, появление темных пятен, набухающих и зудящих по мере прогрессирования патологии;

беспричинный зуд голени и лодыжек, обусловленный недостаточным выводом продуктов обмена на этих участках;

отечность, вызванная скоплением жидкости из-за неполноценной работы клапана;

онемение и покалывание конечностей, появившиеся вследствие недостатка межсуставной жидкости и снижения двигательной активности;

болевые ощущения в конечностях после положения.

Классификация варикоза

В зависимости от локализации, варикоз подразделяется на несколько разновидностей:

верхних и нижних конечностей – самое распространенное заболевание, легко поддающееся лечению;

вен малого таза – сопровождается нарушением процесса мочеиспускания и болями при физических нагрузках;

вен пищевода – в большинстве случаев выявляется как сопутствующее заболевание портальной гипертензии;

вен матки – отмечается крайне редко, сопровождается болью, отдающей в область поясницы.

Диагностика и лечение варикозной болезни

Для подтверждения диагноза используют инструментальные методы обследования (УЗДГ вен, цветное дуплексное ангиосканирование). Курс лечения зависит от особенностей развития заболевания. Как правило, пациенту назначают препараты, оказывающие следующее действие:

улучшение состояния клапанов и их работу;

питание стенок сосудистых каналов и повышение их тонуса;

стимуляция кровотока.

С целью устранения болевого синдрома прибегают к народным методикам. Пациенту составляют индивидуальный рацион питания, назначают ношение компрессионной одежды. Если консервативное лечение не позволяет добиться положительных результатов, пациенту назначают хирургическое вмешательство.

Степень опасности заболевания

Несвоевременное или недостаточное лечение варикоза, а также его отсутствие, становится причиной серьезных осложнений. Ими могут быть:

экзема, развивающаяся на фоне продолжительного дефицита кислорода;

венозные кровотечения, требующие врачебного вмешательства;

образование тромбов, глубоких венозных каналов и трофических язв;

бесплодие в случае поражения вен матки.

Воспаление внутренней венозной стенки приводит к формированию тромбов. При отрыве от стенки сосуда тромб по системе нижней полой вены попадает в легкие. Это провоцирует развитие тромбоэмболии легочной артерии, в некоторых случаях заканчивающейся летальным исходом.

Меры профилактики варикозной болезни

Снизить риски заболевания поможет соблюдение нескольких рекомендаций:

недопущение чрезмерных физических нагрузок на нижние конечности;

отказ от алкогольных напитков и табакокурения;

использование медикаментозных препаратов в строгом соответствии с инструкцией;

периодическое выполнение физических упражнений при сидячей работе;

правильное питание, сбалансированный рацион;

поддержание оптимальной массы тела: недопущение ожирения;

регулярное применение контрастного душа с целью поддержания тонуса и эластичности сосудов;

использование компрессионного трикотажа (в особенности он рекомендован людям, продолжительное время сохраняющим одну и ту же позу в силу своей профессии).

Профилактика варикоза предполагает отказ от длительного ношения слишком тесной одежды и обуви на высоком каблуке. Людям с наследственной предрасположенностью и высокими факторами риска к заболеванию рекомендовано посещение флеболога не реже 1 раза в 2 года.