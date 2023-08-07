Новосибирский пенсионер с женой и внуком перевернулись на квадроцикле на Чемале

ДТП с участием жителей Новосибирской области произошло в выходные в Республике Алтай. Вблизи села Чемал с грунтовой дороги в кювет на квадроцикле перевернулся 62-летний пенсионер.

— Мужчина не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП в Чемальскую районную больницу с множественными переломами ребер была госпитализирована 66-летняя женщина-пассажир снегоболотохода. Кроме того, медицинская помощь также была оказана еще двум пассажирам: 62-летнему мужчине и 15-летнему юноше, — прокомментировали в МВД по Республике Алтай.

Позже автоинспекторы выяснили, что у водителя транспортного средства не было права управления нужной категории. По факту ДТП проводится проверка.