Трактор надо, однако: водитель внедорожника застрял в протоке вблизи острова Кудряш

Подписчики сообщества “АСТ-54” в социальной сети Вконтакте опубликовали видеозапись приключения водителя Toyota Land Cruiser с прицепом в виде квадроцикла.

Мужчина пытался попасть на сушу с острова Кудряш под Новосибирском. Внедорожник увяз в протоке. Своими силами вызволить автомобиль у водителя не получилось. На помощь пришлось звать трактор.

К ковшу спецтехники привязали трос и вытянули автомобиль на большую землю.

Видеоролик получил большой резонанс в социальных сетях. Люди охотно делятся комментариями:

— Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. — Тракторист опытный, каждый день там калымит… — По низкой воде, больших проблем переехать эту протоку нет. Но пока еще высокая вода.

Спецоперация по вытаскиванию внедорожника завершилась успешно. Водитель отметил, что его автомобиль после таких водных процедур не пострадал.