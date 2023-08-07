Трактор надо, однако: водитель внедорожника застрял в протоке вблизи острова Кудряш

Подписчики сообщества “АСТ-54” в социальной сети Вконтакте опубликовали видеозапись приключения водителя Toyota Land Cruiser с прицепом в виде квадроцикла.
Мужчина пытался попасть на сушу с острова Кудряш под Новосибирском. Внедорожник увяз в протоке. Своими силами вызволить автомобиль у водителя не получилось. На помощь пришлось звать трактор.
К ковшу спецтехники привязали трос и вытянули автомобиль на большую землю.
Видеоролик получил большой резонанс в социальных сетях. Люди охотно делятся комментариями:
— Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
— Тракторист опытный, каждый день там калымит…
— По низкой воде, больших проблем переехать эту протоку нет. Но пока еще высокая вода.
Спецоперация по вытаскиванию внедорожника завершилась успешно. Водитель отметил, что его автомобиль после таких водных процедур не пострадал.
Фото: скриншот из видео группы Вконтакте “АСТ-54”
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