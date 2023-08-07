Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак в своем телеграм-канале сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о списании долгов для участников СВО, которые погибли или стали инвалидами первой группы в результате ранения.

Инициатива подготовлена Рабочей группой по СВО.

На сегодняшний день в таких ситуациях с участников спецоперации кредитные обязательства списываются целиком. Однако при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследников.

Андрей Турчак считает такой подход несправедливым, поэтому, с его точки зрения, логичным будет полное списание долгов по кредитам в случае гибели участника СВО или получения им тяжелой инвалидности, который теперь распространен на родителей, усыновителей и совершеннолетних детей.

Ранее редакция сообщала, что работодатели участников СВО могут получить новый статус.