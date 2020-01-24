Новосибирский почтовый таможенный пост проконтролировал 47 млн международных почтовых отправлений

В 2019 году Новосибирским почтовым таможенным постом осуществлен контроль за пересылкой товаров в 47 млн международных почтовых отправлений – в два раза больше, чем за 2018 год, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Отмечается, что преобладающая часть посылок прибыла из Китая. В основном пересылаются товары, заказанные россиянами в зарубежных интернет-магазинах (одежда, обувь, игрушки, электроника, различные аксессуары, косметика, инструменты и др.).

— Наибольшая часть отправлений (90%), поступающих на Новосибирский почтовый таможенный пост — мелкие пакеты, средняя стоимость товаров в которых не превышает 15 евро, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Все почтовые отправления пошли таможенный контроль в установленный законодательством срок (не более 4 часов с момента поступления в таможню). С целью контроля сроков оформления в Новосибирской таможне организован ежедневный мониторинг поступающих и прошедших таможенный контроль МПО.

В пресс-службе рассказали, что инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста в 2019 году было пресечено 2 попытки перемещения в Россию наркотических средств общим весом 883 грамма (за такой же период 2018 года — 27 попыток ввоза в Россию наркотических средств и сильнодействующих веществ общим весом 4,8 кг); изъято более 200 единиц холодного оружия и отказано в выпуске 534 посылок с товарами, запрещенными к перемещению через границу.

В процессе таможенного контроля выявляются также контрафактные изделия – подделки под известные брэнды. На основании ответов от правообладателей о защите своих прав, поступивших на Новосибирский почтовый таможенный пост, инспекторами были приняты решения об отказе в выпуске 518 единиц таких товаров и возврате их отправителю. Среди откровенных подделок – мячи и кубки FIFA; броши и серьги CHANEL; эмблемы и части автомобилей (колпаки, свечи, молдинги, накладки) MERCEDES-BENZ, TOYOTA, DENSO, RENAULT, Volkswagen, LADA; ремни «Gucci», игрушки «Смешарики», чехлы для телефонов «Apple» и многое другое.

— В рамках эксперимента по применению упрощенного порядка совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в почтовых отправлениях на экспорт, Новосибирским почтовым таможенным постом в 2019 году было оформлено 1370 почтовых электронных таможенных деклараций – в 18 раз больше, чем за 2018 год, — отметили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Напомним, эксперимент по упрощению таможенного декларирования экспортируемых товаров Федеральная таможенная служба и Почта России и реализует с 2017 года в рамках поручения Правительства РФ. Его суть заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещение НДС.

При оформлении экспортируемых товаров эти отправители могут использовать в качестве таможенной декларации документ, применяемый Всемирным почтовым союзом (почтовую декларацию CN23 для посылок или CN22 для мелких пакетов до 2 кг). Данное решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут. Всю дальнейшую работу с документами осуществляют почта и ФТС России на основании данных декларации без присутствия отправителя в таможенных органах.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни