Объем рынка агрострахования в 2019 году превысил 5,3 млрд рублей

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков РФ по состоянию на 31 января 2019 г. достиг 5,3 млрд рублей. Данные учитывают объем премии по страхованию с господдержкой за год в размере 4,3 млрд рублей, а также премию по сельхозстрахованию по договорам, заключенным в первые 9 месяцев без субсидирования – 983 млн руб.

Всего, по данным НСА, за 12 месяцев 2019 г. в России были застрахованы только на условиях господдержки сельхозкультуры на 4,8 млн га посевных и посадочных площадей и поголовье сельхозживотных в размере более 6,7 млн условных голов. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года – 1,2 млн га и 4,5 млн условных голов – прирост составил соответственно +315% и +49%.

— В 2019 году рынок агрострахования с господдержкой продемонстрировал рост страховой премии в 2,3 раза – с 1,89 млрд руб. до 4,33 млрд руб. Этому способствовали, в первую очередь, вступившие в силу поправки в профильное законодательство, меры Минсельхоза России и страхового сообщества, — отметил президент НСА Корней Биждов. — Опрос членов НСА, проведенный в конце года, показал, что в регионах продолжает расти спрос на страховую защиту на условиях господдержки. Оценка объема потенциального спроса уже существенно превышает достигнутый году объем рынка.

В то же время развитие агрострахования в России пока находится на недостаточном уровне для полноценной защиты АПК от рисков чрезвычайных бедствий, отметил президент НСА. В 2019 году потери аграриев в 25 субъектах РФ, где был объявлен режим ЧС в связи с природными бедствиями, достигли 12,7 млрд руб. по официальным данным.

— По оценке НСА, убытки аграриев в прошлом году превышают этот порог, — отмечает Корней Биждов. — В НСА поступают сведения о крупных выплатах хозяйствам за погибший урожай из регионов, где режим ЧС не объявлялся.

Корней Биждов подчеркнул, что в целом статистика о выплатах за 2019 год еще находится на стадии окончательного формирования. Он напомнил, что абсолютный рекорд выплаты по страхованию сельхозрисков был также достигнут в прошлом году, когда компания «АльфаСтрахование» выплатила 570 млн рублей по одному событию – вспышке ящура свиней в Приморском крае.

Вопрос о повышении эффективности системы агрострахования и охвата ею до 40-45% посевных площадей был поставлен 23 ноября 2019 года на рабочей встрече у президента РФ Владимира Путина вице-премьером российского правительства Алексеем Гордеевым.

— НСА полагает, что для максимальной защиты аграриев от рисков ЧС необходимо дополнять систему агрострахования новыми программами – в частности, страхования затрат аграриев на возделывание урожая на погибших полях. Возможно, имеет смысл ее диверсифицировать по «зимним» и «летним» рискам для более эффективной страховой защиты озимых. Такая программа была бы удобной и для аграриев, и страховщиков в регионах с повышенными рисками для АПК и снизила бы расходы и хозяйств, и субсидирующего бюджета. Этот вопрос требует изменения нормативно-правовой базы агрострахования с господдержкой – как минимум, методики оценки страховой стоимости и оценки убытков, которые утверждаются приказами Минсельхоза России. Возможно, также может потребоваться корректировка Закона об агростраховании с господдержкой, — отметил президент НСА Корней Биждов.

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