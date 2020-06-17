Новосибирский проект в шорт-листе конкурса инноваций в образовании

В рамках Конкурса инноваций в образовании — 2020 названы 33 наиболее перспективных проекта, сообщили в пресс-службе проекта. Отмечается, что всего в этом году на Конкурс инноваций в образовании (КИвО) поступило 405 заявок.

Проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара подчеркнула, что ситуация экстренного дистанта вызвала к жизни шоковые инновации – очень быстро появляющиеся и идущие в реализацию буквально за один рабочий день.

А научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин отметил, что в настоящий момент образовательное сообщество внутри себя активно обменивается опытом и в ближайшем будущем следует ожидать бума инноваций.

— Активные люди в кризис были заняты делом, не у всех дошли руки до заявок. При этом мы видим, что возникли новые запросы в целом ряде областей – все эти ниши будут в ближайшие годы заполняться инновационными решениями, — уверен Исак Фрумин.

Отмечается, что каждый из проектов, участвующих в КивО -2020, работает с несколькими уровня образования. Самые популярные сферы проектов, участвующих в конкурсе, – традиционно средняя (5-9 класс) и старшая (10-11 класс) школа (386 заявок), дошкольное образование и начальная школа (205 заявок); дополнительное образование (198 заявок), а также высшее образование (122 заявки). Стабильным остается и поток проектов в таких важных областях, как инклюзивное образование (77 заявок), корпоративное образование (56 заявок); профессиональное развитие (106 заявок); непрерывное образование (103 заявок); образование для «серебряный возраст» ( 36 проектов).

Всего подано 405 проектов из 102 населенных пунктов в России, Белоруссии и Киргизии. Так, Новосибирск отправил на конкурс 25 проектов. 11 проектов поступило из Кемерово, из Иркутска- 7 проектов, по 5 проектов отправили Омск, Барнаул и Красноярск.

В итоге, в шорт-лист конкурса вошли 33 проекта. Среди них «Консалтинговый сервис для школьных управленцев» Manage-PRO (Новосибирск), Настольная интеллектуальная игра профориентационной направленности «Галактика массовых коммуникаций» (Барнаул), а также Методика профилактики буллинга в школах через театральные практики «Форум-театр: шаг навстречу» (Красноярск).

Фото предоставлено пресс-службой конкурса