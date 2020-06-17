Представлена концепция внешнего вида ЦКП «СКИФ»

Концепция внешнего вида одного из крупнейших объектов Новосибирского научного центра – «Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) – представлена в министерстве строительства Новосибирской области на заседании рабочей группы по вопросам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика зданий и сооружений региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Концепция внешнего облика СКИФа разрабатывается проектировщиками АО «ЦПТИ».

Отмечается, что в результате обсуждения представленной концепции разработчикам были даны рекомендации по корректировке внешнего вида здания, по выбору применяемых материалов и технологий, по расположению объектов с учетом экологического принципа построения пространства и удобства передвижения по территории комплекса. Кроме того, предлагается предусмотреть в концепции возможность резервирования территории для строительства новых корпусов и сооружений.

— Перед проектировщиками стоит непростая задача – создать целостный стилевой комплекс с единой ландшафтной и дорожно-транспортной сетью, с удобными дорожками, смотровой площадкой, теплыми переходами из одного корпуса в другой. Планируется, что вся территория центра коллективного пользования «СКИФ» будет разделена на четыре зоны: входная, основная, техническая и вспомогательная. После выполнения рекомендаций, предложенных на заседании рабочей группы, работа над концепцией внешнего облика будет продолжен, — отметил заместитель министра – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области