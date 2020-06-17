В Новосибирской области количество выданных банками в мае новых кредитных карт сократилось на 46,1%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года было выдано 0,43 млн. новых кредитных карт, что на 53,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае 2019 года – 0,91 млн. ед.), сообщили в пресс-службе НБКИ.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем, в мае 2020 года был отмечен рост выдачи новых кредитных карт — на 13,2% (в апреле 2020 года – 0,38 млн. ед.).

В мае 2020 года наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ было выдано в Москве (20,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (17,9 тыс. ед.), Московской области (16,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (14,4 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (13,5 тыс. ед.).

Сокращение выдачи новых кредитных карт в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитных карт) в мае 2020 года продемонстрировали Москва (-66,8%), Московская область (-64,2%), Санкт-Петербург (-57,8%), а также Свердловская (-56,7%) и Волгоградская (-56,6%) области.

В Новосибирской области банки выдали в мае 2020 года 12 419 кредитных карт, что на 46,1% меньше по сравнению с маем 2019 года. Тогда новосибирцы получили 23 025 кредитных карт.

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