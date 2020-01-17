Корпоративы декабря: тонкая экономия и потребность в счастье

— Практически нет. Как я уже сказала, способ сэкономить заказчики торжеств нашли в новогоднем тайм-менеджменте — в ранних вечеринках на первой-второй неделе декабря. А вот по части меню никакого самоограничения не было. Те, кто заказывал у нас корпоративы, на пищевую и развлекательную составляющую не скупились. И это понятно: долгая рецессия всех эмоционально иссушила, утомила. Люди хотят радоваться, хотят позитивных эмоций. И постфактум скажу, что это желание они воплощали по максимуму: провожали 2019 год с радостью и надеждой на лучшее, на счастье. С такой ярко видимой жаждой счастья. Все были очень довольны и жизнерадостны. Ну, или мы стали более профессиональны в продуцировании счастья на седьмом году жизни Eclair Café. Это, к слову, и не метафора вовсе — я реально убеждена, что мы не просто гастрономические впечатления генерируем, мы эмоции создаем. Радость жизни, радость общения. Авторский общепит — это не просто изготовление вкусной еды, это «сочинение радости». Жажда радости — она и на зрелищной составляющей отразилась. В прежние новогодние декады гости к развлекательной составляющей относились сугубо созерцательно — то есть только как зрители. А в этом году многие коллективы-заказчики сами участвовали в формировании культурной программы. Собственные музыкальные номера с подготовленной фонограммой, различные коллективные импровизации. Думаю, это опять же потребность в эмоциях, в самовыражении. Стоит сказать искреннее спасибо матушке-природе за то, что подарила нам в каникулярные дни идеальную зиму — и без раскисшей простудной оттепели, и без жестких морозов, запирающих горожан дома, у телевизора. Прогулочно-тусовочная зима. Людей на улице в такую погоду много, все они — потенциальные гости кафе. Но, с другой стороны, в столь идеальную прогулочную погоду их и заманить под крышу сложнее. Ведь у них множество альтернатив:городские прогулки, природа… На природу горожане буквально накинулись: каникулы 2020-го — настоящий бум лесных пикников и прогулок. Это даже по нашему рождественскому концерту 7 декабря было заметно (на Рождество у нас уже 6 лет поют «Маркеловы голоса», этот концерт — зрелая эклеровская традиция). Так вот, гости говорили: «Мы в этот раз буквально из лесу. Только переоделись, красоту навели и сразу к вам». И да, у многих был настоящий «прогулочный» румянец — совсем как в детстве. Словом, эти дни были проникнуты какой-то новой искренностью, жаждой радости и дружбы. Такая самотерапия, возражение утомляющей повседневности. И практически не было «тюлень-режима»: очень многих друзей и знакомых из сообщества я видела режиме активного досуга уже в первых числах января.