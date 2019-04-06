Новосибирский рынок труда: особенности и тренды

Как и в целом по стране, в столице Сибири ощущается нехватка квалифицированных рабочих – слесарей, сварщиков, электриков, фрезеровщиков.

Среди «классических» специалистов по-прежнему востребованы инженеры в сфере производства, врачи, средний и младший медицинский персонал, продавцы в розничной торговле, фармацевты для работы в аптеках.

Если же рассматривать специальности, ставшие популярными в течение последних десятилетий, то отмечается растущий спрос на сотрудников IT и digital-сегмента, SEO- и SMM-специалистов. Для работников в сфере информационных технологий

имеется всегда, так как в городе сосредоточено большое число IT-компаний.