Новосибирский рынок труда: особенности и тренды

Тенденции трудового рынка в Новосибирске во многом повторяют всероссийские, но при этом имеют и свои отличительные особенности. Особенно важным для понимания ситуации является отношение новосибирцев к работе, динамика спроса на те или иные специальности, а также зарплата, сложившаяся в различных отраслях.
Отношение к труду
- В связи с изменением пенсионного возраста, законодательно утвержденного в 2018 году, соискатели старшего поколения стали еще больше дорожить имеющейся официальной работой и «держаться» за нее, несмотря на недовольство зарплатой или условиями труда.
- При этом молодежь, и раньше не слишком задумывающаяся о пенсии, теперь рассматривает ее как нечто недостижимое, и потому с легкостью меняет не только места работы, но и сферы деятельности. Вдобавок молодые люди не придают большого значения оформлению в соответствии с ТК и не считают чем-то важным наличие трудовой книжки.
- Все большее число представителей трудоспособного населения уходит во фриланс и предпочитает режим home-office. Процент работодателей, выбирающих такой вариант найма, также увеличивается. Это позволяет сэкономить на организации рабочих мест и гибко перераспределять нагрузку между персоналом.
Вакансии
- Как и в целом по стране, в столице Сибири ощущается нехватка квалифицированных рабочих – слесарей, сварщиков, электриков, фрезеровщиков.
- Среди «классических» специалистов по-прежнему востребованы инженеры в сфере производства, врачи, средний и младший медицинский персонал, продавцы в розничной торговле, фармацевты для работы в аптеках.
- Если же рассматривать специальности, ставшие популярными в течение последних десятилетий, то отмечается растущий спрос на сотрудников IT и digital-сегмента, SEO- и SMM-специалистов. Для работников в сфере информационных технологий работа в Новосибирске имеется всегда, так как в городе сосредоточено большое число IT-компаний.
- При этом местный рынок труда перенасыщен юристами, бухгалтерами, HR-специалистами, фотографами и т.п. Это же отмечается и на уровне России.
Зарплаты
- Заработные платы в городе довольно низкие по сравнению с другими сибирскими регионами. Так, лидерами по средним зарплатам стали Иркутская, Томская и Красноярская область, на севере которых сосредоточены предприятия по добыче нефти, газа и золота.
- Высоко оплачивается работа в Новосибирске для IT-специалистов. Если на портале с вакансиями сделать сортировку вакансий по заработной плате, то верхние выдачи включают в себя предложения для программиста 1С, разработчика С++, Senior Software Architect, директора по развитию IT проектов и т.п.
- Также работодатели готовы платить хорошие деньги руководителям предприятий и главным бухгалтерам. Особенно это касается торговли, строительства, банковской и производственной отраслей.
- А вот вакансии для рядовых работников образования и сферы обслуживания, как и для неквалифицированных рабочих, находятся в нижней части списка.
Если говорить о будущем, то эксперты предполагают в ближайшие годы дальнейшее увеличение спроса на специалистов, владеющих digital skills, умеющих быстро адаптироваться под изменяющиеся условия внешней среды и обладающих навыками командной работы. Именно их зарплаты и будут расти в первую очередь.
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