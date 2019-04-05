Мэр Новосибирска представил главные задачи будущей пятилетки

В своем докладе на форуме «Городские технологии» мэр Новосибирска Анатолий Локоть обозначил основные направления работы городской власти на предстоящие пять лет. По словам мэра, это — не предвыборная программа кандидата на пост главы города на новый срок. Программу кандидата-Локтя еще предстоит обсудить и утвердить его однопартийцам из КПРФ, от которой Анатолий Локоть намерен выдвигаться. И произойдет это на пленуме областного отделения партии, состоящемся в субботу.

— Если все-таки это решение (Одобрение кандидатуры Анатолия Локтя однопартийцами. — Ред.) состоится (завтра будет пленум областного комитета КПРФ), то я рассчитываю на голоса всех. Мэр должен быть мэром для всех. Завтра мы (Участники пленума КПРФ. — Ред.) подведем черту и окончательно скажем, какие плюсы и минусы, — сказал градоначальник во время пресс-подхода.

Пока же был обозначен ряд направлений, на которые власти города необходимо сделать наибольший акцент. Первая и главная задача, по словам мэра — создание комфортных условий проживания в Новосибирске.

Партийная дисциплина прежде всего — Это обширное и самое гуманное направление в нашей работе. Оно охватывает всю городскую среду в комплексе. Рост населения свидетельствует о том, что Новосибирск — город, где хочется жить. Кстати, это результат политических соглашений: в этом году бюджет развития Новосибирска вырос с 1 до 5 млрд рублей. А значит, и общественный запрос нужно удовлетворять в значительно большем объеме, — пояснил Локоть. — Мы приступили к актуализации генерального плана. До 2023 года будет завершена инвентаризация земельных участков на территории Новосибирска. Цель этой работы — уточнить их границы и назначения, а также повысить эффективность использования этих ресурсов. Совершенно понятно, что свободной земли для проекта комплексной застройки в Новосибирске практически не осталось. С одной стороны, предстоит наверстывать упущенное в благоустройстве отдаленных жилмассивов, с другой — искать ресурсы для обновления районов со сложившейся застройкой.

— По проекту «Жилье» и «Городская среда» Новосибирская область получит около 6 млрд рублей. Мы обязаны совершенствовать правила застройки, определить максимальную этажность для центральных районов и стимулировать обновление инженерной сети. Начинаем развивать систему ливневой канализации, которой местами у нас в городе исторически не было, — пояснил мэр.

В рамках этого направления муниципалитет намерен совершенствовать программу развития системы ЖКХ.

Что касается такого аспекта жилищно-коммунальной отрасли, как ремонт жилых домов, то, по словам главы города, по программе капремонта за 5 лет муниципалитет намерен отремонтировать 2,5 тысячи кв. м жилья.

Еще одним немаловажным направлением, над которым городским властям, по мнению Анатолия Локтя, предстоит продолжить работу, является решение проблемы транспортной доступности отдаленных микрорайонов Новосибирска.

— Есть понимание, как решить эти проблемы. За пять лет необходимо завершить строительство дороги по улице Титова. В ближайшее время мы должны найти ресурсы для продления улицы Петухова и Красного проспекта. В этом году мэрия приступает к строительству железнодорожного переезда и соединению участков дороги улиц Фадеева и Гребенщикова, а также к третьему этапу строительства дороги по улице Колонды. Для Плющихинского жилмассива сегодня разрабатывается проект трамвайной линии, — перечислил глава города.

— Для того чтобы большинство поездок происходило на общественном транспорте, транспорт должен стать по-настоящему быстрым, удобным и современным. Сегодня утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года. Начинается переход городского транспорта на новые условия работы по муниципальному заказу. Мы должны повысить качество перевозок, после чего заработает выгодный пересадочный тариф. Сегодня реализуется этот пилотный проект на отдельных маршрутах. Далее мы планируем распространить этот опыт на всю сеть общественного транспорта, — пояснил мэр.

Немаловажным вопросом, по словам мэра, остается состояние городского общественного транспорта.

Помимо решения текущих транспортных вопросов муниципалитет, по словам главы города, намерен реализовать на территории Новосибирска и ряд масштабных проектов, как, в частности, строительство станции метро «Спортивная».

— Мы должны завершить все к 2022 году и проделать всю работу без остановок движения по Ленинской линии метро. Кроме того, в планах мэрии — продолжить добиваться федерального финансирования Дзержинской ветки, — заявил он.

Еще один блок вопросов, озвученный градоначальником, — социальный.

По словам мэра, в планах — появление в каждом отдаленном микрорайоне школы, детсада и поликлиники. А в районах, приближенных к центру, предстоит провести капитальный ремонт уже имеющихся школ, расположенных в старых зданиях, а таковых —11. Что касается учреждений здравоохранения, то мэрия намерена выделить земельные участки под строительство поликлиник и других медучреждений там, где это необходимо.

Следующим блоком задач, как отметил мэр в докладе, является развитие в городе культурной и спортивной сферы.

И, конечно, говоря о перспективах Новосибирска, являющегося, по выражению президента, научной столицей страны, Анатолий Локоть не мог не остановиться на решении вопросов, касающихся образования, и, конечно, науки. Главным проектом на ближайшее будущее станет развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

Что касается промышленного производства, то задача муниципалитета, по словам мэра, продолжать максимально ему содействовать в решении текущих вопросов.

— Сегодня наши производственные площадки задействованы не в полную силу. Необходимо использовать этот потенциал городом, областью и нашими совместными усилиями. Предприятиям мы в рамках муниципалитета не сможем оказать решающую поддержку. Но наша обязанность — не устраняться от решения возможных проблем социального характера, вопросов, связанных с использованием земли, с коммуникациями, с поиском выхода на новые рынки, — пояснил Локоть.

Отдельно градоначальник высказался и о содействии в развитии малого и среднего предпринимательства.

— В этом году у города появился новый стимул в развитии этого бизнеса — 10% отчислений по упрощенной системе налогообложения, и это тоже результат политических соглашений. Бюджет теперь заинтересован в устранении административных барьеров содействия развитию предпринимательства. Связка между экономическим ростом и благоустроенностью Новосибирска существует не только в теории, но и на практике, — резюмировал мэр.

Опрошенные СМИ эксперты озвученные мэром задачи и направления работы на ближайшие пять лет большей частью оценивают положительно. Но одновременно делают оговорку о необходимости более плотного участия в их решении федерального центра.

— Скажу откровенно: впечатления двоякие, — делится председатель постоянной комиссии горсовета Новосибирска по социальной политике Николай Тямин. — Приоритеты, с моей точки зрения, расставлены правильно. Но среди них есть те, которые город не сможет выполнить без финансирования со стороны субъекта федерации. Что касается социальной сферы, то озвученное мэром мне понятно, мы сейчас этим занимаемся. Сегодня нужно больше заниматься пожилыми людьми и детьми в семьях групп риска, это очевидно. Мы готовы к исполнению приоритетов, обозначенных мэр.

По мнению депутата Госдумы Виктора Игнатова, глава города, при всей актуальности обозначенных им приоритетов, некоторым уделил недостаточно внимания.

— Приоритеты правильные, но они носят, скорее, расходный характер, — считает депутат. — Для реализации подобных приоритетов нужно создать некий фундамент, создать такую налоговую базу и потенциал ее наполнения, которые бы позволили эти приоритеты реализовывать. Основное внимание должно уделяться местному малому и среднему бизнесу. Эта тема прозвучала в выступлении Анатолия Евгеньевича, но в недостаточной форме. Мне кажется, именно это и является залогом успеха в развитии нашего города на ближайшие пять лет. Особую роль в реализации данных приоритетов должен играть бизнес.

По словам ректора Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна Натальи Багровой, вуз готов активно подключиться к работе в части реализации генплана города

— Важно, чтобы генплан был реализован в технологии соучаствующего проектирования, — говорит Наталья Багрова. — Ощущения каждого человека от каждого дня в своем городе и осознание причастности к проектированию его будущего — это очень важный момент закрепления населения на территории города. Думаю, что активно будет привлекаться население, чтобы обсуждать этот проект, корректировать его. Наши проектировщики готовы учесть все пожелания горожан.

По мнению заместителя председателя комитета Заксобрания по строительству ЖКХ и тарифам Вадима Агеенко, главе города следовало бы привести больше цифр-показателей, что помогло бы более детально проанализировать перспективы озвученных направлений.

— Мы видим, что у команды мэра есть желание и возможности выполнить намеченные цели, — говорит Агеенко. — Если опираться на финансовую помощь, если у нас будет очень тесное взаимодействие, многие из задач будут выполнены. Главное, что мы сегодня начали попадать в федеральные проекты. Где-то 2, где-то полтора1,5 млрд в год — это серьезные деньги, которые нужно не просто осваивать, а грамотно внедрять. С другой стороны, я бы отметил, что в этом выступлении маловато цифр, чтобы оценить, какие перспективы у нас есть. В целом это очень хорошее, грамотное выступление. Поэтому мы (партия КПРФ) поддерживаем желание Анатолия Евгеньевича выдвигаться на следующий срок и ждем поддержки горожан.

Оптимистично доклад мэра оценивает и главный научный сотрудник, ИФП СО РАН, бывший председатель СО РАН академик Александр Асеев.

— Видно, что появляются те работающие структуры, которые подготовлены решать проблемы цифрофизации городского хозяйства, — говорит ученый. — Эта работа ведется. То же самое — умные остановки, создание условий для людей с ограниченными возможностями. Здесь видны хорошие перспективы. Думаю, что город получит необходимое финансирование и подряды.

Напомним, что Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска весной 2014 года. Следующие выборы мэра состоятся в 2019 году. Помимо действующего главы города о своем желании баллотироваться заявили депутат Заксобрания Дарья Украинцева, предприниматель Сергей Проничев, координатор штаба Навального Сергей Бойко и некоторые другие потенциальные кандидаты.

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