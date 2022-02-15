Новосибирский Сбербанк принял участие в акции «Дарите книги с любовью»

В рамках акции был организован сбор книг, которые затем будут переданы юным читателям в сельские библиотеки и специализированные центры помощи детям.

Организатором акции в Новосибирской области выступила Областная научная библиотека. В этом году, помимо НГОНБ, точками сбора стали еще 17 площадок.

Всего при помощи активных жителей и постоянных читателей библиотеки удалось собрать более 1000 книг, которые после сортировки будут переданы в Скалинскую сельскую библиотеку Колыванского района, специальную школу-интернат в Новосибирске, центр развития туризма Маслянинского района и Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга».

Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: