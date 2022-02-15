Бывшему замминистра ЖКХ продлили срок содержания под домашним арестом еще на два месяца

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлен срок содержания под домашним арестом, в отношении обвиняемого Нормайкина, на 2 месяца, то есть до 18 апреля 2022 года — говорится на сайте ведомства. — Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, замминистра энергетики и ЖКХ Владимир Нормайкин задержан в середине октября по подозрению в неправомерных действиях в ходе реализации нацпроекта «Чистая вода» и, по информации следственных органов, стал рекордсменом по размеру взятки (2 млн рублей) в разрезе остальных преступлений коррупционной направленности.

Уголовное дело в отношении 55-летнего Владимира Нормайкина возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе).

Под домашним арестом ему запрещено пользоваться средствами связи: интернетом, телефоном и почтой и запрещено общаться со свидетелями по делу.