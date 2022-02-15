Новосибирский авиационный завод модернизирует производство «Охотников»

НАЗ им. В.П. Чкалова (филиал «Компании «Сухой») в ближайшие пять лет построит новый корпус и проведет модернизацию производства беспилотников С-70 «Охотник», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

По данным агентства, проект с инвестициями около 2,5 млрд рублей стартует уже в этом году. В связи с модернизацией планируется рост числа рабочих мест в 1,5 раза. Сумма инвестиций составит порядка 2,5 млрд рублей.

Выкатку «Охотника» на заводе имени Чкалова провели в декабре прошлого года. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что серийный контракт на поставку беспилотника будет заключен в течение полугода.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что благодаря плоскому соплу двигателя самолета снижена его радиолокационная заметность.

— Для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных. Эти решения значительно повысят возможности машины. Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов — как пилотируемых, так и беспилотных, — цитирует пресс-служба ОАК Чемезова.

НАЗ им. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция — фронтовые бомбардировщики Су-34, завод также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.