Новосибирский стартап предложит ритейлерам робота-мерчендайзера

Стартапы группы компаний «Сигма.Новосибирск» — R2 Robotics и «ТехноСпарка» — Ten. Engeneering — совместно работают над созданием робота-мерчендайзера, сообщила пресс-служба новосибирского наноцентра. Команда R2 Robotics создала архитектуру робота, разработала подвеску, систему питания, внутреннюю конструкцию и размещение компонентов в роботе. По заказу R2 Robotics в компании Ten. Engeneering была выполнена разработка конструкторской документации на производство корпуса.

В пресс-службе ГК «Сигма.Новосибирск» в ответ на запрос Infopro54 уточнили, что в функции робота-мерчендайзера будет входить инвентаризация товара в торговом зале и на складе с помощью технологии RFID. Первый прототип разработки был протестирован в магазине международного ритейлера спортивной одежды в Новосибирске. Полученные тесты показали, что вместо целого дня на инвентаризацию и мерчендайзинг у робота ушел час.

— Интеграция автономного мобильного робота (AMR) и RFID позволяет собирать информацию не только о количестве чипированного товара в магазине, но и о его местоположении с точностью до единицы торгового оборудования, — отмечается в ответе. — Робот в автономном режиме по расписанию совершает объезды по запланированной траектории в помещениях торгового зала/склада, производя считывание UHF RFID меток и фотофиксацию товара в 3D-формате. Совмещение RFID и 3D-фотоснимков позволяет создать планограммы торгового зала с просмотром через VR.

Проводя полное сканирование RFID-меток на товарах в магазине несколько раз в день, робот создает полную планограмму, которая в дальнейшем позволит собирать статистику продаж и предупреждать о необходимости дополнительных поставок. На сегодняшний день разработчики добились точности результатов автономной инвентаризации не менее 98%. Местоположение товара определяется с точностью до 0,5 метра. Робот позволяет получить автоматическое картографирование торгового оборудования, ускоряет поиск местоположения товара для оперативной выдачи, формирует условия для удаленного контроля выкладки согласно требованиям визуального мерчендайзинга и поддержания актуальной базы товара в магазине 24/7.

— Предсерийный образец у нас тестируется в Новосибирске, внутреннее обозначение образца — модель №3 версии 1. В процессе создания предсерийной модели компания прошла путь от MVP (модель №1) до модели №3 версии 2. Сейчас R2 Robotics размещает заказ на производство первого предсерийного робота модели №3 версии 2 в Ten. Engeneering, — поясняют в наноцентре. — В 2020 году команда стартапа усиленно работает над повышением эффективности системы автономной навигации робота на базе ROS, системой удаленного управления роботами, системой сбора и анализа данных для масштабирования решения, системой питания и зарядной станцией.

Серийное производство робота-мерчендайзера может стартовать в начале 2021 года, но для первой серийной партии нужен заказчик. В «Сигма.Новосибирск» сообщают, что интерес к разработке со стороны рынка уже есть. В качестве потенциальных клиентов- покупателей называют сети Zara, Nike, H&M, Adidas, Decathlon, Lacoste, Marks& Spencer, Ostin и «Спортмастер».

— В РФ планируем продавать роботов по 3,5 млн рублей, а также оказывать сервис по цене 55 тысяч рублей в месяц, что сравнимо со стоимостью ФОТ-менеджера. Кроме того, в планах — поставка через дистрибьюторов за рубеж, — говорится в ответе, полученном редакцией. — В 2023 году стартап рассчитывает выйти на самоокупаемость.

На рынке уже есть аналоги новосибирской разработки. В пилотную эксплуатацию роботов запустили компании Simbe Robotics в магазинах сети Decathlon, BossaNova — в Walmart, Fetch Robotics тестирует свое решение в складских и распредцентрах и т.д.

Стоимость заграничной техники составляет от 50 тысяч долларов плюс ежегодное обслуживание.

Команда R2 Robotics группы компаний «Сигма.Новосибирск» — роботизированное решение для сбора данных в ритейле. Для сбора данных R2 использует комбинацию машинного зрения и детекции RFID-меток. Инвестором проекта выступает ГК «Сигма Новосибирск» (входит в «Роснано»). Гендиректор компании — Василий Дубас, технический директор — Данила Иванов. Всего в компании 10 сотрудников.

По данным, приведенным в презентации компании, ежегодные глобальные потери в розничной торговле из-за отсутствия товара на складе и пустых полок составляют 0,5 трлн долларов. Для розничной индустрии, особенно в США и Европе, глобальной проблемой является рост зарплаты и конкуренции. Ритейлеры пытаются разрабатывать новые стратегии, позволяющие снизить затраты на сверхурочные, сократить участие человека в повторяющихся задачах и повысить удовлетворенность клиентов, выделяя сотрудникам больше времени для выполнения задач с добавленной стоимостью.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Сигма.Новосибирск»