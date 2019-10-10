Новосибирский торговый форум пройдет в начале ноября

Осенью 2019 года отраслевой торговый форум объединит интересы начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса региона с крупнейшими торговыми сетями. В диалоге примут участие представители бизнеса, власти, контролирующих органов, общественных организаций. Мероприятие проведут с 6 по 8 ноября.

Отмечается, что на пленарном заседании участники обсудят тренды в развитии отрасли, наметят стратегии ведения бизнеса. Спикерами станут представители Минпромторга России, правительства Новосибирской области, федеральных ритейлеров, а также предприниматели, развивающие своё дело в сёлах.

В различных форматах пройдут дальнейшие тематические встречи. Их посветят вопросам сетевого ритейла, торговли в сельской местности, оптово-розничных рынков, актуальным особенностям малоформатной торговли, стрит-ритейла и HoReCa в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею ― 2023. В центре внимания окажутся проекты по продвижению местного товаропроизводителя, вопросы обязательной маркировки товаров и незаконного оборота подакцизной продукции.

Впервые на площадке проведут 1-й Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу, Сибирский фестиваль кофе и Открытый чемпионат по барменскому мастерству в номинации «шоу-флейринг». Параллельно с дискуссионными площадками будет работать ярмарка местных товаропроизводителей «Сделано у нас», а 6 и 7 ноября на нетворкинге «Центр закупок сетей» участники познакомятся с коммерческими службами известных торговых сетей, работающими с местными товаропроизводителями.

Новосибирский торговый форум пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» (г. Новосибирск, ул. Станционная, 104) с 6 по 8 ноября. Регистрация открыта на таймпэде: minpromtorgnso.timepad.ru.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия