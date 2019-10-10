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Облигациям расчищают дорогу

Но региональные инвесторы пока не спешат на долговой рынок.
  • 10/10/2019, 12:46
Автор: Евгения Серёгина
Облигациям расчищают дорогу
Более 100 предприятий МСП могут претендовать на размещение облигаций.

К принятию во втором чтении готовятся изменения в закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности…». По информации регионального правительства, данные изменения касаются ряда мер государственной поддержки компаний-инвесторов, заходящих на региональные рынки.

 Комитетом данный законопроект рассмотрен, обсуждался,  сообщила на сессии заксобрания зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко.  Предлагаем принять его в первом чтении для дальнейшей доработки, в том числе в части формулировок.

Согласно изменениям, из списка мер господдержки исключается субсидия на компенсацию затрат инвесторов, участвующих в конгрессах и выставочных мероприятиях. Это, по словам и.о. министра экономического развития области Льва Решетникова, потеряло актуальность в связи с тем, что Новосибирская область является пилотным регионом по внедрению регионального экспортного стандарта. Данное направление сегодня поддерживается отдельно, и на эти цели выделяются достаточно большие средства.

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Корректировками также дополняются меры господдержки по компенсации части затрат инвесторам, размещающим облигации для реализации инвестиционных проектов. Предлагается компенсировать 50% затрат по купонному доходу, но не более ½ ставки рефинансирования Центробанка.

 Сегодня инвесторы реализуют проекты за свои деньги или приходят за кредитными средствами,  сообщил Решетников на сессии.  На самом деле, кредитная часть в общем объеме источников небольшая. Банк сам устанавливает ставку. У нас сегодня средняя рентабельность в экономике — 15%. При кредите даже в 12-13% часто не имеет смысла инвестировать. В случае облигаций, если инвестор сам размещает займ, он устанавливает ставку в 8-9%. Разница ощутима.

По информации регионального чиновника, за прошлый год лишь 6 компаний-инвесторов из Новосибирской области разместили облигационные займы.

  Это первый шаг,  говорит Решетников.  Федеральный уровень обращает внимание на этот рынок. Если со временем рынок таких облигации будет расти, то это создаст противовес кредиту, и ставка будет снижаться.

О перспективах развития регионального рынка облигаций говорят и эксперты.

 Перспективы у компаний-заемщиков из Новосибирска весьма неплохие,  рассуждает генеральный директор ООО «Юнисервис капитал» Алексей Антипин.  В том числе благодаря и нашей работе, и активной позиции представительства «Московской биржи» в нашем регионе. Биржа информирует бизнес о возможностях привлечения средств на долговом рынке. Компаниям, которые задумываются о регистрации облигационного выпуска, есть к кому обратиться и за консультацией, и непосредственно за услугами профессионального организатора.

При этом, по мнению эксперта, активность новосибирских-компаний значительно выше, данных, приведенных региональным правительством на сессии заксобрания. Более того, по количеству находящихся в обращении биржевых выпусков субъектов МСП Новосибирск занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

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«Нафтатранс плюс» инвестирует в оборотный капитал

 Только наша компания за 2018-2019 годы помогла привлечь инвестиции на долговом рынке семи компаниям из сектора МСП,  сообщает Антипин.  Это ООО «Дядя Денер», ООО «Диалекс», ООО «Новосибирский завод резки металла», ГК «Нафтатранс Плюс», ООО «Юниметрикс», ООО «Кузина», ООО «Итц-Трейд». В обращении также находятся облигации более крупных компаний  ГК «Обувь России» и ООО «Арагона» (ГК «Эталон»). Один из наших клиентов  «Новосибирский завод резки металла» — на федеральном уровне прошел отбор и в настоящее время ожидает получения компенсации части понесенных им затрат на организацию выпуска и по выплаченным инвесторам процентам.

Всего, по приблизительной оценке эксперта, в Новосибирской области действуют более 100 предприятий малого и среднего бизнеса, которые потенциально могут претендовать на регистрацию выпуска облигаций, в то время как в Москве таких предприятий 2,5 тысячи, в Санкт-Петербурге  около 500.

При этом собеседник InfoPro54 отмечает, что облигации, несмотря на значительные усилия регулятора (упрощение процедуры регистрации, снижение биржевых расходов), все равно не могут стать массовым инструментом.

Региональный бизнес подталкивают к финансовым рынкам

Региональный бизнес подталкивают к финансовым рынкам

 Если закон о субсидиях для компаний, реализующих инвестиционные проекты на территории Новосибирской области, будет дополнен пунктом об облигациях  это станет еще одним сигналом для потенциальных заемщиков о возможности привлечь инвестиции с помощью выхода на биржу,  поясняет руководитель компании.  И это может сказаться на облигационном рынке положительно, хоть и не будет носить массового эффекта. К заемщикам есть множество требований со стороны биржи. Да и мы также тщательно анализируем бизнес наших клиентов, прежде чем договориться о сотрудничестве. Но самый главный фильтр  это сами инвесторы, которые не готовы вкладывать средства в непрозрачный бизнес с неясной стратегией развития. И это совершенно правильно.

Еще одна поправка в региональное законодательство, принятая сессией, касается «периода бюджетной эффективности»

 С учетом увеличения налоговых льгот для инвесторов — с 850 млн до 5 млрд рублей — предлагается установить период бюджетной эффективности для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты. Период  3 года, за это время инвестор должен показать бюджетный эффект,  сообщают авторы законопроекта.

Фото: Юлия Данилова

 

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