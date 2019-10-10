Облигациям расчищают дорогу

К принятию во втором чтении готовятся изменения в закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности…». По информации регионального правительства, данные изменения касаются ряда мер государственной поддержки компаний-инвесторов, заходящих на региональные рынки.

— Комитетом данный законопроект рассмотрен, обсуждался, — сообщила на сессии заксобрания зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко. — Предлагаем принять его в первом чтении для дальнейшей доработки, в том числе в части формулировок.

Согласно изменениям, из списка мер господдержки исключается субсидия на компенсацию затрат инвесторов, участвующих в конгрессах и выставочных мероприятиях. Это, по словам и.о. министра экономического развития области Льва Решетникова, потеряло актуальность в связи с тем, что Новосибирская область является пилотным регионом по внедрению регионального экспортного стандарта. Данное направление сегодня поддерживается отдельно, и на эти цели выделяются достаточно большие средства.

— Сегодня инвесторы реализуют проекты за свои деньги или приходят за кредитными средствами, — сообщил Решетников на сессии. — На самом деле, кредитная часть в общем объеме источников небольшая. Банк сам устанавливает ставку. У нас сегодня средняя рентабельность в экономике — 15%. При кредите даже в 12-13% часто не имеет смысла инвестировать. В случае облигаций, если инвестор сам размещает займ, он устанавливает ставку в 8-9%. Разница ощутима.

Корректировками также дополняются меры господдержки по компенсации части затрат инвесторам, размещающим облигации для реализации инвестиционных проектов. Предлагается компенсировать 50% затрат по купонному доходу, но не более ½ ставки рефинансирования Центробанка.

По информации регионального чиновника, за прошлый год лишь 6 компаний-инвесторов из Новосибирской области разместили облигационные займы.

— Это первый шаг, — говорит Решетников. — Федеральный уровень обращает внимание на этот рынок. Если со временем рынок таких облигации будет расти, то это создаст противовес кредиту, и ставка будет снижаться.

О перспективах развития регионального рынка облигаций говорят и эксперты.

— Перспективы у компаний-заемщиков из Новосибирска весьма неплохие, — рассуждает генеральный директор ООО «Юнисервис капитал» Алексей Антипин. — В том числе благодаря и нашей работе, и активной позиции представительства «Московской биржи» в нашем регионе. Биржа информирует бизнес о возможностях привлечения средств на долговом рынке. Компаниям, которые задумываются о регистрации облигационного выпуска, есть к кому обратиться и за консультацией, и непосредственно за услугами профессионального организатора.

При этом, по мнению эксперта, активность новосибирских-компаний значительно выше, данных, приведенных региональным правительством на сессии заксобрания. Более того, по количеству находящихся в обращении биржевых выпусков субъектов МСП Новосибирск занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Нафтатранс плюс» инвестирует в оборотный капитал — Только наша компания за 2018-2019 годы помогла привлечь инвестиции на долговом рынке семи компаниям из сектора МСП, — сообщает Антипин. — Это ООО «Дядя Денер», ООО «Диалекс», ООО «Новосибирский завод резки металла», ГК «Нафтатранс Плюс», ООО «Юниметрикс», ООО «Кузина», ООО «Итц-Трейд». В обращении также находятся облигации более крупных компаний — ГК «Обувь России» и ООО «Арагона» (ГК «Эталон»). Один из наших клиентов — «Новосибирский завод резки металла» — на федеральном уровне прошел отбор и в настоящее время ожидает получения компенсации части понесенных им затрат на организацию выпуска и по выплаченным инвесторам процентам.

Всего, по приблизительной оценке эксперта, в Новосибирской области действуют более 100 предприятий малого и среднего бизнеса, которые потенциально могут претендовать на регистрацию выпуска облигаций, в то время как в Москве таких предприятий 2,5 тысячи, в Санкт-Петербурге — около 500.

При этом собеседник InfoPro54 отмечает, что облигации, несмотря на значительные усилия регулятора (упрощение процедуры регистрации, снижение биржевых расходов), все равно не могут стать массовым инструментом.

Региональный бизнес подталкивают к финансовым рынкам — Если закон о субсидиях для компаний, реализующих инвестиционные проекты на территории Новосибирской области, будет дополнен пунктом об облигациях — это станет еще одним сигналом для потенциальных заемщиков о возможности привлечь инвестиции с помощью выхода на биржу, — поясняет руководитель компании. — И это может сказаться на облигационном рынке положительно, хоть и не будет носить массового эффекта. К заемщикам есть множество требований со стороны биржи. Да и мы также тщательно анализируем бизнес наших клиентов, прежде чем договориться о сотрудничестве. Но самый главный фильтр — это сами инвесторы, которые не готовы вкладывать средства в непрозрачный бизнес с неясной стратегией развития. И это совершенно правильно.

Еще одна поправка в региональное законодательство, принятая сессией, касается «периода бюджетной эффективности»

— С учетом увеличения налоговых льгот для инвесторов — с 850 млн до 5 млрд рублей — предлагается установить период бюджетной эффективности для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты. Период — 3 года, за это время инвестор должен показать бюджетный эффект, — сообщают авторы законопроекта.

Фото: Юлия Данилова