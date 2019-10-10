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«Иностранные методы управления на русской земле»

31 октября состоится очередное заседание Клуба Директоров.
  • 10/10/2019, 12:14
Клуб директоров управление бизнесом

«Все уже придумали до нас!»: говорит большое количество руководителей и владельцев, которые внедряют и пользуются западными инструментами управления в деятельности своих компаний. Им противостоят другие директора, которые считают, что: «Россия идет своим путём» и «иностранные методы управления не могут сочетаться с российским менталитетом и широкими географическими просторами», отсюда возникает необходимость разработки своих российских концепций менеджмента.

  • Какие инструменты управления «прижились» в русском бизнесе, а какие нет?
  • Что мешает классическому менеджменту работать в российских компаниях?
  • Существует ли «российский менеджмент» или российская теория управления или это наша иллюзия?
  • Возможно ли успешное смешение, компиляция в использовании западных концепций менеджмента в российском бизнесе?

Эксперты и спикеры:

Маркова Вера Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор; директор Центра дополнительного образования Новосибирского государственного университета (НГУ), главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН). Автор книг: «Цифровая экономика», «Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений», «Ключевые компетенции компании: стратегический актив, который у вас есть, но который вы не используете», «Внутрифирменное планирование», «Маркетинг менеджмент», «Стратегический менеджмент».

Горестов Антон, владелец компании «PRIMETIME», «Дядя Дёнер», управленческий опыт более 15 лет.

Чучелина Надежда, директор управляющей компании ГК «Новоград», управление объектами коммерческой недвижимости: БАZА-торговый центр, Европа-торговый центр, МФЦ Снежная миля. Финалист Лидеры России 1й сезон. Выпускница EMBA экономфака МГУ им Ломоносова. Управленческий опыт 14 лет.

Альтшулер Игорь, г. Н.Новгород (видеоспич), бизнес-консультант, член Советов директоров ряда компаний. Доцент РАНХиГС при Президенте РФ. Автор книг: «О стратегии, маркетинге и консалтинге. Занимательно для внимательных», «Практика бизнеса. Записки консультанта», «Бизнес как система» (том 1,2), «Основы инженерного консалтинга», «Аутсорсинг. 10 заповедей и 21 инструмент», «ТехноНИКОЛЬ – главная роль».

Ермакова Ирина, владелец компании — консолидатора трансфертных услуг «Very Good Transfer» (более 127 стран присутствия), управленческий опыт более 7 лет, член НТПП и Московского экспортного центра.

Шестаков Иван, директор компании «Sibtraffic.com», ex-founder «Dasha.ai», «Classboom.com». Управленческий опыт 8 лет.

Дата: 31 октября 2019 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ПЕКИН».

Стоимость участия: 700 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 

Регистрация обязательна здесь: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/1084441/

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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