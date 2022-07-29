Новосибирский вирусолог оценил эффективность вакцины «Спутник V» в борьбе с новым штаммом ковида «Кентавр»

Вакцина «Спутник V», созданная на основе исходного, уханьского варианта коронавируса, малоэффективна в борьбе с новым штаммом ковида «Кентавр», рассказал в беседе с КП-Новосибирск вирусолог Сергей Нетесов, профессор Новосибирского государственного университета.
— Вакцина «Спутник V» была получена против уханьского варианта вируса. И уже показано, что она все хуже и хуже защищает от последующих вариантов коронавируса. По разным сведениям, против исходного варианта «Омикрона» она работает с эффективностью от 20 до 40%, — рассказал эксперт.
Вирусолог добавил, что все-таки эта вакцина существенно защищает от тяжелого течения болезни и смертельного исхода.
— В то же время в НИЦЭМ имени Гамалеи сейчас готовят и испытывают вакцину на основе варианта «Омикрон». И ее эффективность против «Омикрона» и его субвариантов будет намного выше. Но это сейчас предмет исследования, а не предмет гадания и высказывания мнений, — отметил Сергей Нетесов.
По словам вирусолога, сейчас в России распространены варианты BA.4 и BA.5, а BA.2.75 появился, но его процент пока невелик:
— Правда, он, судя по всему, растет день за днем, да и в целом заболеваемость у нас опять растет. Особенно это видно по Москве в последние дни. Так что вакцинироваться людям из групп риска явно стоит.
Фото: Антон Уницын
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