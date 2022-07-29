В Иркутске суд приговорил к девяти годам лишения свободы сына экс-губернатора Приангарья

В суде установлено, что Андрей Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин.

С целью раздела товарного рынка члены группы заключили в Москве с предприятиями по производству лифтов картельное соглашение, запрещенное антимонопольным законодательством РФ, но позволившее коммерсантам подписать с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области договоры о замене лифтового оборудования. В результате фирма Левченко получила около 560 миллионов рублей, а производители лифтов — более 435 миллионов.

Кроме того, благодаря ложным сметам, актам о приобретении дополнительных материалов и о транспортных расходах мошенники получили еще свыше 55 миллионов рублей, рассказали в областной прокуратуре.

Сегодня суд приговорил Андрея Левченко к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1,6 млн рублей, лишив почти на три года права занимать определенные должности на госслужбе.

Два его подельника получили штрафы и различные сроки: восемь и семь лет колонии. Еще двоих суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что исковые требования Фонда капремонта Иркутской области на сумму свыше 55 млн рублей удовлетворены полностью.