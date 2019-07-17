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В Новосибирске появилась первая театральная студия для предпринимателей

Премьера любительского спектакля «Чайки» состоится 25 июля.
  • 17/07/2019, 17:10
В Новосибирске образована первая театральная студия для предпринимателей

В рамках Всероссийского Образовательного Проекта «Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА» при поддержке министерства промышленности и торговли новосибирской области и НОО ОПОРА РОССИИ в Новосибирске открыта первая театральная студия для предпринимателей под названием «Чайки», сообщили организаторы проекта.

Отмечается, что в новообразованную труппу театральной студии «Чайки» вошли предприниматели и предпринимательницы г. Новосибирска.

Режиссером-постановщиком студии стал известный предприниматель Дмитрий Килев, обладающий высшим профильным образованием — окончивший Новосибирский Театральный Институт с отличием в 2008 году.

— Идея постановки любительского спектакля с одноименным названием «Чайки» пришла по итогам курса по актёрскому мастерству, который был проведён в рамках 6-го потока Проекта, — говорится в сообщении.

Литературной основой спектакля стали великие произведения классиков – пьеса «Чайка» А.П. Чехова и рассказ «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха.

Премьера спектакля состоится 25 июля 2019 года в лофте «Подземка» в 19.00 по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 161.

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами

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