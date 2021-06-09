Новосибирский хаб «Сбер Еаптеки» будет принимать до 1000 заказов в день

— Первый хаб «Сбер Еаптеки» (Входит в экосистему Сбербанка. — Ред.) в Сибирском федеральном округе был открыт в мае в Кемерове. Летом планируется открытие хаба в Новосибирске. Его площадь составляет 512 кв. м. Хаб будет обслуживать жителей Новосибирска, рассчитан на обработку 1000 заказов в день, — сообщили в пресс-службе служба Сибирского банка ПАО Сбербанк в ответ на запрос Infopro54.

Редакции пояснили, что инвестиции в запуск новосибирского хаба были минимальные: преимущественно средства пошли на аренду, ремонт и обустройство помещения. Точный объем вложенных в проект средств в банке не называют. Пока в Сбере держат в тайне и место дислокации хаба — до официального открытия.

Ассортимент новосибирского хаба будет включать 12000 наименований, с возможным расширением до 18000. Безрецептурные препараты станет доставлять на автомобилях собственная курьерская служба компании. При этом в пресс-службе банка подчеркнули, что «Сбер Еаптека» строго соблюдает правила хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих соблюдения холодовой цепи).

В Сбербанке уверены, что новый игрок регионального фармрынка сможет конкурировать с уже работающими на нем компаниями.

— За счет сокращения издержек «Сбер Еаптеке» удается удерживать цены на уровне ниже среднерыночных. Появление компании будет стимулировать развитие конкуренции в регионе благодаря высокотехнологичному сервису «Сбер Еаптеки», — говорится в ответе, полученном редакцией.

Кстати, в 2022 году запланирован запуск еще нескольких хабов «Сбер Еаптеки» в Новосибирске, которые будут располагаться в разных районах города, чтобы обеспечивать максимально быструю доставку интернет-заказов в любую точку Новосибирска. Будут ли их мощности сопоставимы с пилотным проектом — в банке не уточняют.

Президент SKY GROUP (развивает аптечный сетевой проект SKY Фарма) Владимир Литвинов считает, что приход «Сбер Еаптеки» по большому счету не окажет влияния на фармацевтический рынок Новосибирска.

— Конечно, имея за спиной такого сильного партнера, как Сбер, «Еаптека» сможет демпинговать, но не думаю, что на всех лекарственных препаратах и долго — рынок все отрегулирует. Не забывайте, что сейчас в регионе уже много крупных сетевых игроков из Москвы, у которых тоже мощные ресурсы, — поясняет Литвинов. — Работа с ценами ниже среднерыночных — это популизм, чтобы зайти на новый рынок и поздороваться, заявить о себе. Может, цены и будут ниже на зеленку, йод и т. д., а вот на таблетки, которые назначаются для лечения от коронавируса, при заболеваниях ЖКТ, кардиологии — вряд ли будет снижение цен. Я в это не верю.

Собеседник Infopro54 сомневается, что в Новосибирске в ближайшей перспективе будет высокая востребованность доставки лекарственных препаратов. Во-первых, для этого необходима определенная культура потребления, и в регионе она только начинает формироваться. Во-вторых, в области существует дефицит курьеров, которые могли бы развозить лекарства. Он подчеркнул, что этот вид товара требует более высокой меры ответственности.

— Совершенно очевидно, что компания «Сбер Здоровье», развивающая телемедицину, постепенно выходит на смежные сегменты медицинского рынка. Не факт, что это получится. Хотя тот же проект телемедицины у компании очень эффективный. Наша группа работает со «Сбер Здоровьем» по этой тематике, и сотрудники нашей компании уже оценили возможности и преимущества телемедицины на личном опыте, — говорит Владимир Литвинов.

В 2021 году «Сбер Еаптека» планирует открыться в Абакане, Томске, Омске, Барнауле, Новокузнецке, Кызыле, Красноярске и Горно-Алтайске. В 2022 году — в Бердске и Новосибирской области.

По данным 2ГИС, в рубрике «аптеки» в Новосибирске сегодня зарегистрированы 987 компаний.