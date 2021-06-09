В Барнауле руководителя акционерного общества обвиняют в передаче взятки

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора строительного проектно-промышленного акционерного общества из Барнаула, который обвиняется в передаче взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

— По данным следствия, в октябре 2015 года на территории Новосибирска руководитель акционерного общества передал через посредника должностному лицу правоохранительного органа взятку в сумме 2,5 млн. рублей за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении контроля за исполнением условий государственного контракта и производством строительства многоквартирного дома в Барнауле.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.