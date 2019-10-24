Новосибирский завод «Роснано» вышел из процедуры банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области 23 октября вынес решение об утверждении мирового соглашения между заводом ООО «Энергетические решения» (до 2015 года — ООО «Лиотех») и его кредиторами, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно условиям мирового соглашения, ООО «Энергетические решения» должно расплатиться с кредиторами в течение 10 лет. Исключение составляет Федеральная налоговая служба (ФНС), долг перед которой должен быть погашен в течение одного года, с момента вступления в силу решения Арбитражного суда. Обслуживать мировое соглашение в первую очередь планируется за счет развития компании и увеличения операционной выручки от реализации продукции завода на рынках транспорта и систем хранения энергии.

— Заключение мирового соглашения позволит «Лиотех» высвободить из-под обременения активы предприятия – производственное здание площадью 40 тыс м2 и оборудование по выпуску литий-ионных ячеек. Это, прежде всего, важно для дальнейшего развития компании, так как в 2020 году запланирована модернизация предприятия и постепенный переход на технологии NMC/LTO. Также это важно для клиентов компании, с которыми обсуждаются договоры на основе жизненного цикла изделия, что в случае с литий-ионными аккумуляторами является распространенной практикой. Важно и для всей российской отрасли систем накопления энергии, развитием которой РОСНАНО занимается совместно с «Лиотех». Это сигнал, что ситуация на рынке продолжает улучшаться, — отметил председатель совета директоров завода «Лиотех» (ООО «Литэко»), управляющий директор УК «РОСНАНО» Владимир Козлов.

Напомним, портфельная компания РОСНАНО «Лиотех» — единственный в России промышленный производитель литий-ионных аккумуляторов. Завод был создан в 2011 году. Летом 2014 года предприятие приостановило производство из-за низкого спроса на аккумуляторы. В 2016 году ООО «Энергетические решения» — был признан банкротом летом 2016 года, и сейчас завод находится под конкурсным управлением. Общая сумма задолженности составляет 9,8 млрд руб., основные кредиторы — само «РОСНАНО» через ряд структур (9,1 млрд руб.), ФНС (153,4 млн руб.) и правительство Новосибирской области (около 500 млн руб.). В конце августа собрание кредиторов компании большинством голосов приняло решение о заключении мирового соглашения. Инициатором мирового соглашения выступило управление ФНС по Новосибирской области.

Фото: Юлия Данилова