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За 9 месяцев в областной бюджет поступило 7,5 млрд рублей от уплаты акцизов на алкогольную продукцию

Из них 6,2 млрд рублей — приходится на пивоваренные предприятия.
  • 23/10/2019, 18:28
За 9 месяцев в областной бюджет поступило 7,5 млрд рублей от уплаты акцизов на алкогольную продукцию

— Алкогольная отрасль — это конкурентоспособная индустрия, которая вносит существенный вклад в экономику как страны в целом, так и Новосибирской области. Предприятия отрасли входят в число основных налогоплательщиков региона, — цитирует  заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктора Апанасенко пресс-служба регионального минсельхоза. — Так, по итогам 9 месяцев 2019 года поступление в областной бюджет от уплаты акцизов на алкогольную продукцию составило 7,5 млрд. рублей, основная их часть — 6,2 млрд. рублей — приходится на пивоваренные предприятия.

Кроме того, эта отрасль является крупным потребителем сельскохозяйственной продукции: ежегодно предприятия — производители спирта и алкогольной продукции Новосибирской области перерабатывают более 120 тысяч тонн сырья, в том числе 80 тысяч тонн ячменя и солода.

В региональном минсельхозе подчеркнули, что одно из перспективных направлений развития алкогольной отрасли — экспорт продукции, набирающий все большие обороты. Показатели роста объемов экспорта напитков, произведенных в регионе, заложены в паспорте проекта «Экспорт продукции АПК. Новосибирская область». Но и сейчас, в 2019 году, новосибирская водка экспортируется в Польшу, Туркменистан, Узбекистан, Южную Осетию, Киргизию, Молдову, Казахстан, Армению, за 9 месяцев — 129 тыс. декалитров на 2,35 млн. долларов США. Объемы экспорта пива также уверенно растут: за 9 месяцев 2019 года в Китай отгружено 1,4 млн. декалитров (11,5 млн. долларов США).

— С начала 2020 года в силу вступят поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, предусматривающие господдержку для производителей алкоголя на экспорт, в связи с чем объемы экспорта могут значительно возрасти. Также в ближайшей перспективе – изменения в законодательство для поддержки по транспортировке продукции и субсидированию процентных ставок, — пояснил Виктор Апанасенко.

Фото с сайта министерства сельского хозяйства Новосибирской области

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