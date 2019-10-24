Первая фаза реакторных испытаний экспериментальных ТВС НЗХК завершается

— Первая фаза реакторных испытаний (Экспериментальных ТВС, изготовленных на ПАО НЗХК. — Ред.) в ГНЦ НИИАР завершается в настоящее время. Затем несколько облученных твэлов пройдут послереакторные исследования, — сообщили в департаменте коммуникаций АО «ТВЭЛ» в ответ на запрос редакции InfoPro54.

В планах Топливной компании «ТВЭЛ»: в следующем году загрузить в один из российских реакторов ВВЭР-1000 ТВС с опытными твэлами в «толерантном» исполнении. О сроках серийного производства экспериментальных ТВС на НЗХК, как говорится в комментарии компании, говорить пока рано.

— Когда будет выбрано оптимальное решение по толерантному топливу и отработана технология, тогда и будет приниматься решение о его серийном производстве, — говорится в ответе. — Насколько глубоких изменений это потребует в существующей технологии, будет зависеть от выбранного решения по топливу. В любом случае это вопрос перспективы. Для дальнейших исследований и испытаний потребуются еще несколько лет.

Напомним, 6 августа на общественных слушаниях в мэрии Новосибирска заместитель начальника Центральной научно-исследовательской лаборатории ПАО «НЗХК» Александр Хлытин, отвечая на вопросы участников слушаний, говорил, что «на ПАО «НЗХК» изготовлены две экспериментальные ТВС».

— Первая фаза реакторных испытаний завершится в 2019 году. На основании полученных материалов предстоит определить оптимальное сочетание материалов оболочки, а также выполнить расчеты и обоснования нейтронно-физических характеристик активных зон водо-водяных реакторов, — пояснял Хлытин.

Термин «толерантное топливо» (устойчивое к авариям) возник после ЧС на Фукусиме. В формулировке МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) это топливо должно быть работоспособно и в нормальных условиях работы, и — это главное — в условиях потери теплоносителя. Основной разрушающий твэлы фактор связан с паро-циркониевой реакцией, происходящей при температуре свыше 1200 градусов. Пути решения этой проблемы лежат как в модификации или замене циркониевых оболочек, так и в модификации или применении нового топлива, уточняется в материалах слушаний.

Две экспериментальные ТВС, изготовленные на ПАО «НЗХК», состоят из твэлов типоразмеров ВВЭР и PWR с четырьмя различными сочетаниями материалов оболочки и топливной матрицы. Топливные таблетки изготовлены как из традиционного диоксида урана, так и уран-молибденового сплава с повышенной плотностью и теплопроводностью. В качестве материалов оболочек твэлов использованы либо циркониевый сплав с хромовым покрытием, либо хром-никелевый сплав.

Первые экспериментальные ТВС российского производства на базе толерантного ядерного топлива загружены в водяные петли исследовательского реактора МИР в Государственном научном центре — Научно-исследовательском институте атомных реакторов (ГНЦ НИИАР г. Димитровград, Ульяновская область) для проведения испытаний.

Фото: Юлия Данилова