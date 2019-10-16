«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

В рамках НАМ по всей стране открываются офисы нового формата. Сегодня такой универсальный офис появился и в Новосибирске.

— Новая агентская модель — один из приоритетных элементов Стратегии развития «Росгосстраха» до 2021 года, — говорит Максим Поправко, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Новосибирской области. — Именно она призвана обеспечить достижение главной цели — лидерство нашей компании в розничном сегменте страхового рынка к 100-летнему юбилею. Добиться этого мы сможем, став компанией первого выбора для лучших страховых агентов России. В Новосибирске мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодного бизнес-партнерства — понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля. Жители нашего региона от этого только выиграют — они получат принципиально новый уровень сервиса от агентов.

2018 год был переломным для «Росгосстраха». По его итогам страховая компания впервые за последние 3 года получила прибыль. Этот позитивный тренд на прибыль подтверждают и результаты работы в первом полугодии 2019 года: совокупная чистая прибыль компании составила 3,8 млрд рублей, что на 58,3% выше показателя первого полугодия прошлого года. В компании заявляют, что вновь готовы инвестировать в развитие инфраструктуры, так как поставлены амбициозные цели — рост по ключевым розничным бизнес направлениям, в частности в страховании имущества граждан.

Исторический для компании агентский канал остается ключевым элементом дистрибуции страховых продуктов, поскольку именно он обеспечивает охват даже самых отдаленных уголков страны. Поэтому «Росгосстрах» намерен увеличить численность своего агентского корпуса к 2021 году с нынешних 35 тысяч человек до более чем 50 тысяч. На сегодняшний день в Новосибирской области действуют 27 подразделений. Из них 5 — в самом Новосибирске. Компания планирует усиливать свои позиции и в городе, и в области, делать услуги страхования доступными для всех жителей региона. Работа по информированию населения о законе о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций продемонстрировала, что районы области нуждаются в присутствии на своей территории подразделений компании, которые обеспечат не только страховую защиту, но и в принципе внесут свою лепту в повышение финансовой грамотности населения.

— Мы ставим задачу, чтобы страховой агент был высокопрофессиональным финансовым консультантом, который способен быстро и точно оценить стоимость недвижимости своего клиента, помочь в определении потребностей в страховой защите жизни, здоровья и имущества и предложить оптимальные варианты такой защиты, а также наиболее удобные и доступные формы сопровождения договора, — отметил Максим Поправко. — Это иной подход к профессии страхового агента, иное восприятие ее обществом и более высокий общественный статус. Чтобы агент обладал этим статусом и имел необходимые для работы компетенции, мы направляем существенные инвестиции в развитие и поддержку агентского канала. В «Росгосстрахе» выстроена многоуровневая система обучения, в том числе дистанционного, создан круглосуточный канал информационной поддержки агентов. Мы даем агентам современные инструменты, которые делают их работу с клиентом проще и понятнее. Мы предлагаем прозрачную и выгодную систему мотивации и карьерного роста. Капиталовложения в агентов (сюда же относится и создание комфортных условий труда в новом офисе) обеспечивают «Росгосстраху» прирост клиентской базы и лояльность страхователей. Хороший агент — это всегда довольный и защищенный клиент.

Новый универсальный офис «Росгосстраха», расположенный на улице Покрышкина, 1, оформлен с использованием новых, единых для компании корпоративных стандартов дизайна и брендирования.

Теперь для сотрудников создано полноценное комфортное рабочее пространство. И многие уже по достоинству оценили такой подход компании.

— Успешная деятельность страхового агента предполагает и подготовку полисов в единых информационных системах компании, и постоянное изучение новых продуктов, и переговоры с клиентами. Далеко не все агенты, особенно новички, способны обеспечить такие условия самостоятельно. А мы уже сейчас предлагаем каждому из сотрудничающих с нами агентов условия для комфортной работы, рабочих встреч и даже отдыха, — говорит Максим Поправко. — У нас работает сплоченная команда агентов, в которой немало ветеранов «Росгосстраха». И мы всегда готовы принять на работу активных людей, нацеленных на профессиональный рост. Появление офиса нового формата значительно упрощает эти задачи, так как, по сути, у каждого агента появилось свое место, куда можно прийти, чтобы обсудить с коллегами новые страховые продукты, поделиться секретами мастерства, задать вопросы руководству. А действующие в «Росгосстрахе» программы наставничества и стипендиальной поддержки новичков позволяют начинающим продавцам страховых продуктов и услуг быстро получать достойный доход и повышать свою квалификацию».

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новосибирской области — это более 400 профессионалов. Во многом именно они обеспечивают компании прочные позиции на региональном страховом рынке, подчеркивает Максим Поправко:

— Создававшийся без малого 100 лет назад для защиты жилья от пожаров и других напастей «Росгосстрах» и сегодня продолжает активно страховать дома и квартиры россиян. В Новосибирской области «Росгосстрах» входит в число лидеров по этому виду страховых услуг. И, конечно же, мы расширяем и модернизируем нашу продуктовую линейку, чтобы агенты могли обеспечить клиентам комплексную страховую защиту их жизни, здоровья и имущества.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, около 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

«Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие». 6 октября 2019 года система «Росгосстрах» отметила 98 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО СК «Росгосстрах»