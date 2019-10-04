Новосибирским единороссам определили кураторов на выборах

Что касается назначений единороссовских «штабистов», то, даже несмотря на непартийность одного из них, такое решение, по мнению политолога Владимира Леонтьева, выглядит вполне обоснованным.

— Игнатов — грамотный в плане выборов человек, — говорит собеседник издания. — За ним есть хорошие социологические исследования, есть понимание, как проводить выборы. Почему Шимкив, а не, к примеру, Панферов, хотя он член «Единой России»? Они («Единая Россия» — Ред.) решили: Шимкив будет не просто координатором, а на нем замкнется и исполнение основных решений. Понятно, что не сам он это делать будет — есть руководитель реготделения партии, есть депутатский корпус. При этом в «Единой России» есть сильные депутаты, например Вениамин Пак или Валерий Червов. Поэтому, прикинув такие расклады и силы, им нужно и координационные действия вести. Шимкив может это организовать. В «Единой России» есть такие составные, которые облегчают работу самого штаба. Так что, думаю, решение приняли правильное. Оно сыграет партии в плюс.

Что касается возможных противоречий внутри партии, спровоцированных таким кадровым решением, по мнению политолога, они если и имели место, то своевременно были нейтрализованы.

— Думаю, что в самой партии были предварительные переговоры, — предполагает Леонтьев. — Если приняли такое решение, то тех, с кем переговаривались, это устраивает. Неважно, что они внутри себя могут думать: «я там-то так-то помог, а меня поставили на вторые, а не на первые роли». Но это, уверен, было урегулировано, такие вопросы просто так не решаются. Как бы кто ни относился к «Единой России» — это очень большая политическая сила, и наобум там в депутаты или куда еще не попадешь. Даже если приняли бы решение, скажем, по Панферову, тоже были бы недовольные. И такие противоречия будут всегда.

При этом эксперт не исключает, что переговоры по кадровому вопросу как внутри партии «Единая Россия», так и за ее пределами вышли за рамки выборов и касались назначений уже непосредственно руководства заксобрания нового созыва.

— Думаю, что и это учли, — говорит Леонтьев. — Мы можем откатиться на предыдущие выборы мэра Новосибирска, когда были переговоры: губернатор и Шимкив поддерживали коммунистов. Думаю, многие позиции уже проговорены, известно, как вопросы порешать. Может быть, будут иметь место какие-то трудности и шероховатости, но они есть в любом процессе. Но, повторю, большинство вопросов они учли. Это такой хороший уровень, хотя трудности исключать нельзя.

Последний довод косвенно подтверждает и, казалось бы, представитель политических оппонентов единороссов — вице-спикер заксобрания, секретарь Новосибирского отделения КПРФ Владимир Карпов. По его мнению, вероятность смены власти в региональном парламенте крайне низкая.

— Очень низкая вероятность, какую ни один политик, ни один политтехнолог не рассматривает, — говорит секретарь обкома Компартии. — Во-первых, серьезные результаты заксобрание показало в защите интересов области. Это касается и четвертого моста, и предполагаемых проектов мусоросортировочных комплексов, и многих других вопросов. Уровень защиты в результате деятельности заксобрания и конструктивного сотрудничества с исполнительной властью и правительством идет на десятки миллиардов рублей. Это объективные данные, которые не имеет право не брать во внимание любой, кто следит за работой заксобрания и правительства. Во-вторых, когда вы видели такую консолидацию депутатского корпуса, в каком созыве? Ее не было очень давно. Это очень серьезный фактор. Все эти обсуждения — изберут или не изберут… Те, кто обсуждают это в негативном ключе, что могут преследовать? Меня это ставит в тупик.

Уже не косвенно, а прямо о готовности возглавлять новый созыв региональных парламентариев, несмотря на то, что выборы пройдут почти через год, говорит и сам Андрей Шимкив.

— Вижу свою основную задачу — формировать следующий созыв заксобрания из профессионалов, которые будут достойно работать на своих избирателей, — сообщил председатель регионального парламента во время пресс-подхода в перерыве октябрьской сессии. — Как правило, традиционно все созывы обновляются на 25-30%. Надеюсь, что и следующий созыв будет где-то в этих пределах. Есть много естественных, политических и всяких других причин для того, чтобы обновление было. Оно и необходимо.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания Новосибирской области и городского совета Новосибирска пройдут в сентябре 2020 года.

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