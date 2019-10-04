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Новосибирским единороссам определили кураторов на выборах

Отвечать за результат будут два политика — федерального и регионального уровня.
  • 04/10/2019, 10:08
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирским единороссам определили кураторов на выборах
Как правило, традиционно все созывы обновляются на 25-30%.

Отслеживать ход избирательной кампании и результаты работы реготделения партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в заксобрание и горсовет Новосибирска поручил депутату Госдумы Виктору Игнатову и председателю областного парламента Андрею Шимкиву. Как сообщил ряд областных СМИ со ссылкой на свои источники в партийных рядах, первый будет координировать кампанию «сверху», второй  осуществлять руководство штабом непосредственно «на земле». Это озвучивалось на встрече регионального политсовета партии с секретарём её генсовета Андреем Турчаком, которая прошла в Новосибирске. Однако об этом знают еще не все единороссы.

 Пока разговоры идут, я слышал об этом, но официально такого решения никто не принимал,  говорит экс-спикер регионального парламента, член регионального политсовета партии Иван Мороз.  Шимкив  не партийный человек, не знаю, как он будет возглавлять штаб, не будучи членом партии? Пока просто, видимо, вбросили такую информацию, чтобы ее помусолили. Должно быть официально принято решение. Если речь о кураторе генсовета, решение должен принять президиум генсовета, если о руководителе штаба, то здесь (В области. — Ред.) на президиуме.

Более осведомленным оказался однопартиец и коллега Мороза по депутатскому корпусу, зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валерий Сичкарев. В комментарии изданию он подтвердил информацию о назначении «смотрящих за выборами».

 Игнатов будет курировать выборы области от федерального центра, от партии,  говорит Сичкарев.  Шимкив станет начальником избирательного штаба. Думаю, что официальная структура штаба одна, но в каждом районе области будет свой штаб под руководством главы района, который отвечает за выборы на территории района.

Напомним, что реготделение партии «Единая Россия» ранее поставило задачу: на выборах 2020 года мобилизовать глав районов области на обеспечение на выборах поддержки своим выдвиженцам и недопущение кандидатов от оппозиции.

По словам обоих собеседников издания, всех потенциальных кандидатов, прошедших открытый внутрипартийный праймериз, утвердят как одномандатников. Кандидатов-списочников обсудят и утвердят на партийной конференции.

Что касается назначений единороссовских «штабистов», то, даже несмотря на непартийность одного из них, такое решение, по мнению политолога Владимира Леонтьева, выглядит вполне обоснованным.

 Игнатов  грамотный в плане выборов человек,  говорит собеседник издания.  За ним есть хорошие социологические исследования, есть понимание, как проводить выборы. Почему Шимкив, а не, к примеру, Панферов, хотя он член «Единой России»? Они («Единая Россия»  Ред.) решили: Шимкив будет не просто координатором, а на нем замкнется и исполнение основных решений. Понятно, что не сам он это делать будет  есть руководитель реготделения партии, есть депутатский корпус. При этом в «Единой России» есть сильные депутаты, например Вениамин Пак или Валерий Червов. Поэтому, прикинув такие расклады и силы, им нужно и координационные действия вести. Шимкив может это организовать. В «Единой России» есть такие составные, которые облегчают работу самого штаба. Так что, думаю, решение приняли правильное. Оно сыграет партии в плюс.

Что касается возможных противоречий внутри партии, спровоцированных таким кадровым решением, по мнению политолога, они если и имели место, то своевременно были нейтрализованы.

 Думаю, что в самой партии были предварительные переговоры,  предполагает Леонтьев.  Если приняли такое решение, то тех, с кем переговаривались, это устраивает. Неважно, что они внутри себя могут думать: «я там-то так-то помог, а меня поставили на вторые, а не на первые роли». Но это, уверен, было урегулировано, такие вопросы просто так не решаются. Как бы кто ни относился к «Единой России»  это очень большая политическая сила, и наобум там в депутаты или куда еще не попадешь. Даже если приняли бы решение, скажем, по Панферову, тоже были бы недовольные. И такие противоречия будут всегда.

При этом эксперт не исключает, что переговоры по кадровому вопросу как внутри партии «Единая Россия», так и за ее пределами вышли за рамки выборов и касались назначений уже непосредственно руководства заксобрания нового созыва.

 Думаю, что и это учли,  говорит Леонтьев.  Мы можем откатиться на предыдущие выборы мэра Новосибирска, когда были переговоры: губернатор и Шимкив поддерживали коммунистов. Думаю, многие позиции уже проговорены, известно, как вопросы порешать. Может быть, будут иметь место какие-то трудности и шероховатости, но они есть в любом процессе. Но, повторю, большинство вопросов они учли. Это такой хороший уровень, хотя трудности исключать нельзя.

Последний довод косвенно подтверждает и, казалось бы, представитель политических оппонентов единороссов  вице-спикер заксобрания, секретарь Новосибирского отделения КПРФ Владимир Карпов. По его мнению, вероятность смены власти в региональном парламенте крайне низкая.

— Очень низкая вероятность, какую ни один политик, ни один политтехнолог не рассматривает,  говорит секретарь обкома Компартии.  Во-первых, серьезные результаты заксобрание показало в защите интересов области. Это касается и четвертого моста, и предполагаемых проектов мусоросортировочных комплексов, и многих других вопросов. Уровень защиты в результате деятельности заксобрания и конструктивного сотрудничества с исполнительной властью и правительством идет на десятки миллиардов рублей. Это объективные данные, которые не имеет право не брать во внимание любой, кто следит за работой заксобрания и правительства. Во-вторых, когда вы видели такую консолидацию депутатского корпуса, в каком созыве? Ее не было очень давно. Это очень серьезный фактор. Все эти обсуждения  изберут или не изберут… Те, кто обсуждают это в негативном ключе, что могут преследовать? Меня это ставит в тупик.

Уже не косвенно, а прямо о готовности возглавлять новый созыв региональных парламентариев, несмотря на то, что выборы пройдут почти через год, говорит и сам Андрей Шимкив.

— Вижу свою основную задачу  формировать следующий созыв заксобрания из профессионалов, которые будут достойно работать на своих избирателей,  сообщил председатель регионального парламента во время пресс-подхода в перерыве октябрьской сессии.  Как правило, традиционно все созывы обновляются на 25-30%. Надеюсь, что и следующий созыв будет где-то в этих пределах. Есть много естественных, политических и всяких других причин для того, чтобы обновление было. Оно и необходимо.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания Новосибирской области и городского совета Новосибирска пройдут в сентябре 2020 года.

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