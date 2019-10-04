«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»
04/10/2019, 10:19
В России не так много частных инвесторов, которые готовы вкладываться в образование. На сегменте среднего профессионального образования их вообще единицы. Ректор Московского института психоанализа, кандидат экономических наук Лев Сурат рассказал корреспонденту InfoPro54 о специфике этого рынка, планах развития сети СПО в регионах России, а также о ГЧП-проекте, который он хотел бы реализовать в Новосибирске.
Бизнес на образовании
— Лев Игоревич, почему вы выбрали для себя такую нишу вложения средств, как инвестиции в образование?
— Прежде всего, мы не инвесторы в чистом виде, которые ищут привлекательные активы для вложения средств. Мы де-факто — образовательный холдинг, хотя де-юре в России такой структуры не существует. Мы профессионально занимаемся только образованием и работаем почти на всех его уровнях и сегментах.
Фундаментом, с которого мы стартовали, были учебные центры «Автодор» и «Мосдор». Мой отец организовал их в Москве еще 30 лет назад. Сейчас это крупные компании, занимающиеся повышением квалификации и профпереподготовкой в сфере рабочих специальностей. Этот вид образования очень востребован, и в год у нас проходят обучение около 70 тысяч человек.
Следующий уровень образования — среднее профессиональное обучение (СПО), где ведется подготовка кадров среднего звена. В нашу структуру входят 5 пять колледжей: два в Москве — «Московский городской открытый колледж» и Фармацевтический колледж «Новые знания», два в Ижевске — «Высший юридический колледж» и «Высший инженерный колледж». Буквально недавно, познакомившись с Сергеем Андреевичем Чернышовым (назначен директором колледжа), мы приняли решение совместно открыть учебное заведение в Новосибирске — АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж».
Есть еще одна причина, по которой мы решили уйти в сферу СПО. К сожалению или к счастью, но сфера высшего образования и науки в РФ трансформируется в цифровую среду, а законодательные ограничения на создание представительств и филиалов сужают возможности для активного развития на сегменте высшего образования.
— Можете оценить объем своих вложений в СПО?
— Чтобы открыть специальность из топ-50 нужно только в материально-техническое обеспечение вложить 3-4 млн рублей. Если речь идет о 10 специальностях, то это уже 30-40 млн, также необходимо финансировать текущий образовательный процесс, зарплаты преподавателей, создание доступной среды, обеспечение безопасности студентов и т.д.
— Какова окупаемость инвестиций в образование?
— Как я уже говорил, инвестиции в образование вряд ли можно назвать бизнесом в прямом смысле этого слова. Тут много сложностей и нюансов. Например, есть баланс между количеством и качеством. У нас он смещен в сторону качества, и мы верим, что именно очень качественное, хорошее образование в конечном итоге может приносить какой-то доход. Об окупаемости в данной ситуации вряд ли можно говорить, скорее, о рентабельности. Как правило, мы рассчитываем на цикл до 3-4 лет. Но это очень ориентировочные цифры. Если я, к примеру, через несколько месяцев куплю или построю помещение для колледжа, то цикл увеличится до 10 лет. Так что с окупаемостью у нас как душа ляжет. Мне просто очень нравится то, чем я занимаюсь.
— Почему решили открыть учреждение среднего профессионального образования в Новосибирске. Чем обусловлен выбор профиля и направлений для колледжа?
— Если говорить об образовании как о виде предпринимательской деятельности, хотя в России это сложно назвать бизнесом, то самое главное — это с кем реализовывать проект. В нашей сфере очень важна команда, и если бы мы не нашли единомышленника в Новосибирске, то вряд ли решили бы открыть здесь колледж. Инициатива его появления исходила от Сергея Андреевича. Он правильно объяснил свои идеи, и мы решили попробовать.
Вторая причина связана с тем, что Новосибирск — большой город, где есть огромный человеческий капитал, серьезная математическая школа, Академгородок, где представлены университеты из Топ-100. Кроме того, в Новосибирске вообще нет частного среднего специального образования, а потенциал огромен. Так что — почему бы и нет?
— Можете рассказать о планах по развитию своего образовательного бизнеса в Новосибирске?
— В Новосибирске мы хотим создать крупное и качественное учебное заведение СПО. На первый курс мы набрали 130 студентов-очников, 10% из них приехали из других регионов. Сейчас наберем еще немного заочников, потом запустим программы допобразования.
— Планируете расширять количество направлений, специальностей?
— Конечно! То, что у нас есть в Новосибирске сейчас — это отправная точка. К примеру, мы уже обсудили создание в колледже такой специальности, как педагогика. В нашем вузе в Москве, который я возглавляю, очень сильный факультет и блок педагогики, особенно коррекционной. Это все, что связано с логопедией, тифло-, сурдо-, олигофренной педагогикой, дошкольным образованием. У наших студентов сразу появится возможность после окончания колледжа продолжить обучение в вузах-партнерах.
Еще одна ключевая тема, которую мы планируем развивать, это IT-блок. Потребуется открытие совершенно новых направлений, так как старые стандарты уходят — новые, связанные с топ-50 профессий, приходят, и мы будем двигаться в этом векторе: смотреть на поведение рынка, рабочие места, потребность государства, бизнеса и общества.
— СПО подразумевает тесную связку с работодателями. Планируете ее выстраивать?
— Связка с индустриальными партнерами — наш принципиальный подход. Они будут представлены на каждом направлении в качестве преподавателей и баз практики, где наши студенты смогут проходить стажировки. Представители работодателей также будут участвовать в демонстрационных экзаменах и отбирать себе лучших студентов.
В этом году мы основной упор сделали на набор абитуриентов после 9 класса. Первый год для них станет общегуманитарным, а на второй начнется специализация со стажировками. Впрочем, уже сейчас примерно 15% нашего учебного времени отданы под проектную деятельность. Мы сформировали междисциплинарные проектные команды из студентов разных специальностей, наши компании-партнеры (компания «Маркетика», Музей Заельцовского района, «Френдинг-групп», «Кадровое агентство Светланы Войтенко») поставили перед ними реальные задачи, и сейчас началась работа по их решению. Это именно то, чего требует современное образование. Потом все это трансформируется в «soft-skills». Кстати, у нас в структуре СПО уже есть призеры региональных и национальных чемпионатов World Skills.
— Планируете развивать дистанционные технологии образования?
— Технологии — это наше основное конкурентное преимущество, и мы не скрываем, что, развивая это направление, хотим соответствовать мировому фронтиру. У нас есть интегрированная во все уровни образования электронная информационная образовательная среда Instudy. Это разработка нашей IT-службы, запатентованная авторская методика, поэтому естественно, что в Новосибирске мы планируем хотя бы отчасти внедрять смешанное обучение, использовать сетевой ресурс — как и во всех наших учебных заведениях. Мне кажется, это очень правильно, так как у студентов из разных городов появляется возможность познакомиться с разными педагогами, подходами к обучению. Это существенно расширяет их горизонты.
Кстати, через месяц мы запускаем целый образовательный курс по естествознанию. Такие разработки очень дорогостоящи, но мы вкладываемся в них целенаправленно, так как это наше конкурентное преимущество.
— Ваша новосибирская площадка СПО будет работать только на Новосибирск или подхватить другие регионы Сибири?
— Сейчас у нас нет ни одного учебного заведения за Уралом, поэтому с городами Сибири мы планируем работать через Новосибирск. Очные студенты будут обучаться здесь, заочное обучение попробуем реализовывать в электронном формате.
— Расскажите о ваших планах работы на рынке дополнительного образования региона?
— С одной стороны, именно дополнительное образование — это уникальная компетенция Сергея Чернышова. С другой — если взять наш институт психоанализа, то у нас половина студентов обучается по уникальным программам допобразования. Хочу подчеркнуть, что на этом сегменте мы работаем с рынком, это не просто госзадание или контракты в рамках ФЗ, а реальные востребованные программы. Мы очень надеемся, что сможем зайти в эту нишу и в Новосибирской области. Постараемся работать как с городом, так и с районами, с центрами занятости, с различными компаниями. У нас есть программы для школьников, для родителей, для педагогов и т.д. Сейчас мы уже работаем по контракту с Бердским центром занятости населения — обучаем безработных основам предпринимательства. У нас есть технологии работы с лицами предпенсионного возраста, малоимущими… Одним словом, рынок для развития допобразования очень широкий.
Кроме того, мы планируем привозить в Новосибирск известных людей с передовыми программами. Сейчас разрабатываем проект, который хотим представить в местное управление образования, — с интересными программами для школ: педагогов, завучей, директоров. К примеру, у нас совершенно шикарная программа по цифровой трансформации и цифровой педагогике.
— А со школьниками работать планируете?
— Безусловно, профориентационная работа со школьниками, с педагогами, профильными классами через курсы, конкурсы, соревнования — это работа на будущее, традиционный способ привлечения в учреждение СПО студентов. Нам важно, чтобы ребята могли «пощупать» и осознанно выбрать будущую профессию.
— Намерены заводить в Новосибирск свои площадки с высшим образованием?
— Нет, это в наши планы не входит. Сейчас на рынке высшего образования четко заметна обратная тенденция: закрытие филиалов вузов, расположенных в регионах, особенно частных. Однако для наших студентов СПО мы предоставляем право льготного ускоренного обучения в наших вузах. Как правило, они выбирают форму дистанционного электронного обучения.
ГЧП заводят в колледж
— Сейчас ваш колледж арендует площади на улице Некрасова. Судя по озвученным планам, вам будет необходимо серьезное расширение. Как планируете решать этот вопрос?
— Не исключаю, что к следующему году у нашего колледжа будет свой корпус. Возможно, я инвестирую средства в покупку здания. Попробуем обсудить этот вопрос с местными органами власти и бизнесом. Если вы хотите понять, что мы планируем получить в итоге, посмотрите на наши учреждения СПО в Москве и Ижевске. Что-то похожее мы хотим создать в Новосибирске.
В частности, мы рассматриваем такой вариант: взять в концессию умирающее учебное заведение, проинвестировать в здание, в материальную базу и совместно с местными органами власти создать очень хороший эталонный колледж. Для государства выгода будет в том, что мы сохраним коллектив, учебное заведение, у людей будут хорошие зарплаты, а значит, отчисления налогов в бюджет вырастут. У нас уже есть готовый проект ГЧП, который мы пытались реализовать в ряде других городов… Но там это не получилось. И в России сейчас нет ни одного проекта ГЧП в сфере среднего профессионального образования. Но мы хотим попробовать в Новосибирске.
— Почему у вас не получилось реализовать этот проект в других городах?
— Читали «Атлант расправил плечи» Айна Рэнда? Вот поэтому. Я хотел дать, но никто не взял. Я же не могу уговаривать людей взять мои деньги, опыт, программы, трудовые ресурсы, студентов. При этом отмечу, что людей из центральной части страны, готовых развивать в регионах образование, мягко говоря, мало. Тех, кто готов развивать и вкладывать свои деньги, практически нет. А если и есть, то их еще нужно найти. Когда при всех совпавших вещей вам отказывают, когда проекты не реализуются просто потому, что у власти в регионах свои представления о развитии образования… Ссылки на традиции, культуру, местные особенности здесь звучат как-то странно. На мой взгляд, тут срабатывает «эффект краба», когда частная структура без поддержки государства пытается сделать что-то хорошее — вылезти наверх, то ее тут же начинают стягивать обратно. Еще раз отмечу, что частное образование в России — очень сложная штука.
Но, мне кажется, это не про Новосибирск. И у нас получится реализовать проект в вашем регионе. У вас прогрессивный министр образования, губернатор, а от этого зависит очень многое.
— Есть какие-то сроки реализации этого проекта в Новосибирске?
— Для этого нам нужно встретиться с руководителями министерства образования, минимущества, профильными руководителями городского уровня. Будем над этим работать. Конечно, хотелось бы реализовать проект как можно быстрее.
На перспективу
— Есть планы дальнейшего расширения сети СПО?
— В перспективе я хочу открыть в России еще несколько колледжей. Но я бы не стал говорить, что это работа в рамках какого-то бизнес-плана. Скорее, она будет основана на интуиции, опыте, а они у меня есть, так как на рынке образования я работаю уже много лет.
Что касается Сибири, то если у нас все получится в Новосибирске, если будет отклик и интерес, мы начнем открывать филиалы колледжа в относительно малых городах — 50-100 тысяч населения. Это среднесрочная перспектива. На ближайшие годы мы все-таки сосредоточимся на создании качественного мощного СПО в Новосибирске.
— Кстати, а как вы оцениваете конкуренцию на рынке СПО? В регионах своего присутствия?
— Я бы сказал, что мы конкурируем только с госучреждениями. Частных СПО на рынке очень мало. По данным экспертов Высшей школы экономики, в 2016-2017 годах рынок СПО в России составлял около 600 млрд рублей, из них 25-30 млрд приходились на частников, то есть менее 5%. В дистанционном образовании — менее 1%. Так что конкуренция на частном рынке фактически минимальна. С госструктурами нам, конечно, соперничать достаточно тяжело. Они получают бюджетные средства, госзадание, субсидии, здания, помещения, материальную базу, а нам все это нужно создавать за свой счет, на свой страх и риск. Если государство, местная власть оказывали хотя бы какую-то поддержку частным СПО, то это существенно помогло бы развитию рынка.
— А на рынке дистанционного образования можно говорить о конкуренции?
— Смотря о чем мы говорим. Если речь идет об очень продвинутых пользователях, желающих освоить компетенции будущего, машинное обучение, то для них есть курсы на международной образовательной платформе Coursera от преподавателей из Гарварда и Стэнфорда. Но мы говорим сейчас о совершенно другой сфере — СПО, которое заточено под внутренний рынок, на национальную экономику, на российские реалии. Кроме того, учебные заведения внутри страны от конкуренции с международными игроками «спасает» уровень знания населением иностранных языков. Это серьезный барьер, ограничивающий наши возможности для обучения, и преодолеть его могут единицы. Так что здесь мы находимся вне конкуренции с мировым рынком. С другой стороны, наш вуз совместно с ТГУ уже подготовил два курса для Coursera, правда в российском сегменте.
— А много ли инвесторов, которые готовы вкладываться в СПО? На этом сегменте есть конкуренция?
— Ее нет вообще, на этом рынке мы вообще ни с кем не толкаемся локтями. У крупных вузов, конечно, есть свои мощные учреждения СПО, но их можно пересчитать по пальцам. По всей стране их в лучшем случае 20.
— Почему?
— Это образование. Сюда нельзя зайти просто с деньгами и инвестировать. В этом нужно очень хорошо разбираться, понимать все нюансы. Так, мы практически все средства, которые получаем в качестве дохода, вновь реинвестируем в образовательный процесс. Лично для меня важно, чтобы потом через много лет студенты хотели учиться в наших учебных заведениях.
— Кстати о господдержке СПО… Вы в принципе на нее не претендует? Или ее нет?
— Все, что мы сейчас делаем в сегменте СПО, мы делаем исключительно за свой счет. В этом смысле я не очень рассчитываю на поддержку государства. У нас нет ни госзаданий, ни бюджетных мест, хотя мы подаем соответствующие заявки ежегодно. В этом году мы, кстати, впервые получили бюджетные места для Московского института психоанализа. Для нас это праздник! При этом отмечу, что у нас неплохие научные подразделения, и мы получаем гранты для работы над различными проектами.
— А есть в вашем портфеле проекты, которые не получились?
— Если брать масштабные вещи, то таких дефолтов у нас нет. По каждому проекту проводится детальный просчет, это целая система. Поверьте, просто так мы деньги не вкладываем, мы же не сумасшедшие. Мы понимаем, что раз-два не получится что-то крупное — и на улице останутся около 1000 людей — наших сотрудников. Это очень большая социальная ответственность.
Что касается ошибочных решений внутри организации по каким-то направлениям, то их, конечно, полно. Постоянно что-то не получается. Например, к неудачам я бы отнес проект по созданию направления «Технологии виртуальной реальности». Я открыл большой центр, лаборатории, закупил оборудование, взял людей. Планировалось, что они будут разрабатывать симуляторы виртуальной/дополненной реальности, создавать образовательные программы, комнаты для релаксации, проводить тренинги. Мы надеялись, что наше оборудование заинтересует космонавтов. Но я собрал неправильную команду, у которой оказались другие цели и задачи, и дело не пошло. Сейчас проект находится в замороженном состоянии — мы ищем единомышленников.
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