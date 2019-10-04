«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

— Лев Игоревич, почему вы выбрали для себя такую нишу вложения средств, как инвестиции в образование?

— Прежде всего, мы не инвесторы в чистом виде, которые ищут привлекательные активы для вложения средств. Мы де-факто — образовательный холдинг, хотя де-юре в России такой структуры не существует. Мы профессионально занимаемся только образованием и работаем почти на всех его уровнях и сегментах.

Фундаментом, с которого мы стартовали, были учебные центры «Автодор» и «Мосдор». Мой отец организовал их в Москве еще 30 лет назад. Сейчас это крупные компании, занимающиеся повышением квалификации и профпереподготовкой в сфере рабочих специальностей. Этот вид образования очень востребован, и в год у нас проходят обучение около 70 тысяч человек.

Следующий уровень образования — среднее профессиональное обучение (СПО), где ведется подготовка кадров среднего звена. В нашу структуру входят 5 пять колледжей: два в Москве — «Московский городской открытый колледж» и Фармацевтический колледж «Новые знания», два в Ижевске — «Высший юридический колледж» и «Высший инженерный колледж». Буквально недавно, познакомившись с Сергеем Андреевичем Чернышовым (назначен директором колледжа), мы приняли решение совместно открыть учебное заведение в Новосибирске — АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж».

Есть еще одна причина, по которой мы решили уйти в сферу СПО. К сожалению или к счастью, но сфера высшего образования и науки в РФ трансформируется в цифровую среду, а законодательные ограничения на создание представительств и филиалов сужают возможности для активного развития на сегменте высшего образования.

— Можете оценить объем своих вложений в СПО?

— Чтобы открыть специальность из топ-50 нужно только в материально-техническое обеспечение вложить 3-4 млн рублей. Если речь идет о 10 специальностях, то это уже 30-40 млн, также необходимо финансировать текущий образовательный процесс, зарплаты преподавателей, создание доступной среды, обеспечение безопасности студентов и т.д.

— Какова окупаемость инвестиций в образование?

— Как я уже говорил, инвестиции в образование вряд ли можно назвать бизнесом в прямом смысле этого слова. Тут много сложностей и нюансов. Например, есть баланс между количеством и качеством. У нас он смещен в сторону качества, и мы верим, что именно очень качественное, хорошее образование в конечном итоге может приносить какой-то доход. Об окупаемости в данной ситуации вряд ли можно говорить, скорее, о рентабельности. Как правило, мы рассчитываем на цикл до 3-4 лет. Но это очень ориентировочные цифры. Если я, к примеру, через несколько месяцев куплю или построю помещение для колледжа, то цикл увеличится до 10 лет. Так что с окупаемостью у нас как душа ляжет. Мне просто очень нравится то, чем я занимаюсь.

Локальные планы

— Если говорить об образовании как о виде предпринимательской деятельности, хотя в России это сложно назвать бизнесом, то самое главное — это с кем реализовывать проект. В нашей сфере очень важна команда, и если бы мы не нашли единомышленника в Новосибирске, то вряд ли решили бы открыть здесь колледж. Инициатива его появления исходила от Сергея Андреевича. Он правильно объяснил свои идеи, и мы решили попробовать.

Вторая причина связана с тем, что Новосибирск — большой город, где есть огромный человеческий капитал, серьезная математическая школа, Академгородок, где представлены университеты из Топ-100. Кроме того, в Новосибирске вообще нет частного среднего специального образования, а потенциал огромен. Так что — почему бы и нет?

— Можете рассказать о планах по развитию своего образовательного бизнеса в Новосибирске?

— В Новосибирске мы хотим создать крупное и качественное учебное заведение СПО. На первый курс мы набрали 130 студентов-очников, 10% из них приехали из других регионов. Сейчас наберем еще немного заочников, потом запустим программы допобразования.

— Планируете расширять количество направлений, специальностей?

— Конечно! То, что у нас есть в Новосибирске сейчас — это отправная точка. К примеру, мы уже обсудили создание в колледже такой специальности, как педагогика. В нашем вузе в Москве, который я возглавляю, очень сильный факультет и блок педагогики, особенно коррекционной. Это все, что связано с логопедией, тифло-, сурдо-, олигофренной педагогикой, дошкольным образованием. У наших студентов сразу появится возможность после окончания колледжа продолжить обучение в вузах-партнерах.

Еще одна ключевая тема, которую мы планируем развивать, это IT-блок. Потребуется открытие совершенно новых направлений, так как старые стандарты уходят — новые, связанные с топ-50 профессий, приходят, и мы будем двигаться в этом векторе: смотреть на поведение рынка, рабочие места, потребность государства, бизнеса и общества.

— СПО подразумевает тесную связку с работодателями. Планируете ее выстраивать?

— Связка с индустриальными партнерами — наш принципиальный подход. Они будут представлены на каждом направлении в качестве преподавателей и баз практики, где наши студенты смогут проходить стажировки. Представители работодателей также будут участвовать в демонстрационных экзаменах и отбирать себе лучших студентов.

В этом году мы основной упор сделали на набор абитуриентов после 9 класса. Первый год для них станет общегуманитарным, а на второй начнется специализация со стажировками. Впрочем, уже сейчас примерно 15% нашего учебного времени отданы под проектную деятельность. Мы сформировали междисциплинарные проектные команды из студентов разных специальностей, наши компании-партнеры (компания «Маркетика», Музей Заельцовского района, «Френдинг-групп», «Кадровое агентство Светланы Войтенко») поставили перед ними реальные задачи, и сейчас началась работа по их решению. Это именно то, чего требует современное образование. Потом все это трансформируется в «soft-skills». Кстати, у нас в структуре СПО уже есть призеры региональных и национальных чемпионатов World Skills.

— Планируете развивать дистанционные технологии образования?

— Технологии — это наше основное конкурентное преимущество, и мы не скрываем, что, развивая это направление, хотим соответствовать мировому фронтиру. У нас есть интегрированная во все уровни образования электронная информационная образовательная среда Instudy. Это разработка нашей IT-службы, запатентованная авторская методика, поэтому естественно, что в Новосибирске мы планируем хотя бы отчасти внедрять смешанное обучение, использовать сетевой ресурс — как и во всех наших учебных заведениях. Мне кажется, это очень правильно, так как у студентов из разных городов появляется возможность познакомиться с разными педагогами, подходами к обучению. Это существенно расширяет их горизонты.

Кстати, через месяц мы запускаем целый образовательный курс по естествознанию. Такие разработки очень дорогостоящи, но мы вкладываемся в них целенаправленно, так как это наше конкурентное преимущество.

— Ваша новосибирская площадка СПО будет работать только на Новосибирск или подхватить другие регионы Сибири?

— Сейчас у нас нет ни одного учебного заведения за Уралом, поэтому с городами Сибири мы планируем работать через Новосибирск. Очные студенты будут обучаться здесь, заочное обучение попробуем реализовывать в электронном формате.

— Расскажите о ваших планах работы на рынке дополнительного образования региона?

— С одной стороны, именно дополнительное образование — это уникальная компетенция Сергея Чернышова. С другой — если взять наш институт психоанализа, то у нас половина студентов обучается по уникальным программам допобразования. Хочу подчеркнуть, что на этом сегменте мы работаем с рынком, это не просто госзадание или контракты в рамках ФЗ, а реальные востребованные программы. Мы очень надеемся, что сможем зайти в эту нишу и в Новосибирской области. Постараемся работать как с городом, так и с районами, с центрами занятости, с различными компаниями. У нас есть программы для школьников, для родителей, для педагогов и т.д. Сейчас мы уже работаем по контракту с Бердским центром занятости населения — обучаем безработных основам предпринимательства. У нас есть технологии работы с лицами предпенсионного возраста, малоимущими… Одним словом, рынок для развития допобразования очень широкий.

Кроме того, мы планируем привозить в Новосибирск известных людей с передовыми программами. Сейчас разрабатываем проект, который хотим представить в местное управление образования, — с интересными программами для школ: педагогов, завучей, директоров. К примеру, у нас совершенно шикарная программа по цифровой трансформации и цифровой педагогике.

— А со школьниками работать планируете?

— Безусловно, профориентационная работа со школьниками, с педагогами, профильными классами через курсы, конкурсы, соревнования — это работа на будущее, традиционный способ привлечения в учреждение СПО студентов. Нам важно, чтобы ребята могли «пощупать» и осознанно выбрать будущую профессию.

— Намерены заводить в Новосибирск свои площадки с высшим образованием?

— Нет, это в наши планы не входит. Сейчас на рынке высшего образования четко заметна обратная тенденция: закрытие филиалов вузов, расположенных в регионах, особенно частных. Однако для наших студентов СПО мы предоставляем право льготного ускоренного обучения в наших вузах. Как правило, они выбирают форму дистанционного электронного обучения.

ГЧП заводят в колледж

— Сейчас ваш колледж арендует площади на улице Некрасова. Судя по озвученным планам, вам будет необходимо серьезное расширение. Как планируете решать этот вопрос?

— Не исключаю, что к следующему году у нашего колледжа будет свой корпус. Возможно, я инвестирую средства в покупку здания. Попробуем обсудить этот вопрос с местными органами власти и бизнесом. Если вы хотите понять, что мы планируем получить в итоге, посмотрите на наши учреждения СПО в Москве и Ижевске. Что-то похожее мы хотим создать в Новосибирске.

В частности, мы рассматриваем такой вариант: взять в концессию умирающее учебное заведение, проинвестировать в здание, в материальную базу и совместно с местными органами власти создать очень хороший эталонный колледж. Для государства выгода будет в том, что мы сохраним коллектив, учебное заведение, у людей будут хорошие зарплаты, а значит, отчисления налогов в бюджет вырастут. У нас уже есть готовый проект ГЧП, который мы пытались реализовать в ряде других городов… Но там это не получилось. И в России сейчас нет ни одного проекта ГЧП в сфере среднего профессионального образования. Но мы хотим попробовать в Новосибирске.

— Почему у вас не получилось реализовать этот проект в других городах?

— Читали «Атлант расправил плечи» Айна Рэнда? Вот поэтому. Я хотел дать, но никто не взял. Я же не могу уговаривать людей взять мои деньги, опыт, программы, трудовые ресурсы, студентов. При этом отмечу, что людей из центральной части страны, готовых развивать в регионах образование, мягко говоря, мало. Тех, кто готов развивать и вкладывать свои деньги, практически нет. А если и есть, то их еще нужно найти. Когда при всех совпавших вещей вам отказывают, когда проекты не реализуются просто потому, что у власти в регионах свои представления о развитии образования… Ссылки на традиции, культуру, местные особенности здесь звучат как-то странно. На мой взгляд, тут срабатывает «эффект краба», когда частная структура без поддержки государства пытается сделать что-то хорошее — вылезти наверх, то ее тут же начинают стягивать обратно. Еще раз отмечу, что частное образование в России — очень сложная штука.

Но, мне кажется, это не про Новосибирск. И у нас получится реализовать проект в вашем регионе. У вас прогрессивный министр образования, губернатор, а от этого зависит очень многое.

— Есть какие-то сроки реализации этого проекта в Новосибирске?

— Для этого нам нужно встретиться с руководителями министерства образования, минимущества, профильными руководителями городского уровня. Будем над этим работать. Конечно, хотелось бы реализовать проект как можно быстрее.

На перспективу