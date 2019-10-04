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Способы приема платежей предпринимателем

  • 04/10/2019, 08:02
Начинающему предпринимателю необходимо определиться со способом приема денег, чтобы максимально сэкономить на налогах и не нарушить закон.

Прием платежей может осуществляться на расчетный счет, электронные кошельки и даже карту, не исключен и вариант с расчетом наличными средствами, но каждый способы получения денег имеет ряд нюансов для владельца бизнеса.

Прием наличных денежных средств

При разовом получении дохода от выполнения ремонтных работ или продажи б\у вещей физическому лицу достаточно 1 раз в год заполнить декларацию 3-НДФЛ и уплатить соответствующий налог (13%).

Самозанятым гражданам необходимо при каждой сделке формировать чек с помощью сервиса Мой налог. Оплата налога производится 1 раз в месяц.

ИП и юридическое лицо поступающие платежи проводят с помощью онлайн-кассы, чтобы не нарушить 54-ФЗ. Для работы необходимо:

  • приобретение онлайн-кассы и фискального накопителя;
  • обеспечить передачу данных о продажах в ФНС путем подключения к соответствующему оператору;
  • подтверждение оплаты каждой покупки с помощью выдачи чека.

Для работы в режиме онлайн и офлайн можно использовать Яндекс.Кассу со встроенным решением для тех, кто ведет бизнес в соответствии с 54-ФЗ. Сервис интегрируется с онлайн-кассой и передает все необходимые данные в ФНС. После регистрации облачной онлайн-кассы сервис не только предоставляет в аренду кассовый аппарат, но решает вопрос подключения к оператору, оформления документов.

Подключение занимает 3 рабочих дня, но возможны задержки со стороны налоговой службы. Для получения наличных онлайн разработана система Яндекс.Доставка, позволяющая курьеру зачислять полученные от покупателя средства сразу на счет или карту работодателя.

Зачисление средств на карту

Самозанятым или физическим лицам достаточно принять платеж, а потом уплатить с них налог. Индивидуальным предпринимателям после получения денежных средств на личную карту необходимо их снять и внести на расчетный счет. Юридические лица не имеют права принимать платежи на карту.

В режиме офлайн клиент переводит денежные средства со своего счета на счет продавца, используя данные его карты или номера телефона. В режиме онлайн индивидуальному предпринимателю нужно не только получить оплату за товар или услугу, но и провести поступивший платеж через онлайн-кассу.

Подключение Яндекс.Кассы способствует решению проблем с приемом платежей как ИП, так и самозанятых:

  • Для индивидуальных предпринимателей сервис объединяет данные расчетного счета и оанлайн-кассы, что позволяет использовать денежные средства, применяя привязанную карту.
  • Физическое лицо и самозанятые граждане просто устанавливают на своем сайте специальную форму для оплаты, чтобы покупатель мог внести перевести денежные средства, используя телефон, карту, мессенджеры.
  • Привлечение покупателя простотой оплаты. Для оплаты товара или услуги можно использовать терминал, систему перевода денежных средств, интернет-банкинг.

Оценить работу сервиса, чтобы заранее решить стоит ли его подключать, позволяет Платежка. Она настраивается в течение 10 минут, функционал приложения обеспечивает только прием денежных средств с карты и кошелька Яндекс.Денег на сайте.

Зачисление на электронный кошелек

Самозанятым гражданам и физическим лицам достаточно указать данные электронного кошелька, чтобы принимать платежи, с которых после следует уплатить налог. Электронные кошельки ИП и юридических лиц специфичны, их отличием является:

  • статус корпоративного;
  • обязательная связь с расчетным счетом в банке;
  • уведомление налоговой службы о создании кошелька.

Для приема денежных в режиме офлайн предпринимателю достаточно указать в документах или рекламной листовке реквизиты кошелька либо QR-код. Для оплаты на сайте достаточно разместить кнопку со ссылкой на нужную форму или указать данные кошелька.

Кошелек Яндекс.Денег может использоваться только самозанятыми предпринимателями, работающими в онлайне, вместо банковского счета. Вся информация о платежах всегда будет доступна в разделе История, а данные о чеках и налогах в приложении Мой налог.

Прием средств на расчетный счет

Самозанятые и физические лица используют только банковский счет с привязанной к нему картой. ИП и юридические лица после подписания договора с контрагентом, предусматривающего выставление ему счета, получают денежные средства непосредственно на расчетный счет. В этом случае нет необходимости использовать онлайн-кассу. При невозможности заключения договора офлайн можно разместить на сайте соответствующий виджет, позволяющий покупателю вносить средства различными способами, а регулировать правовую сторону вопроса позволяет подключенная Яндекс.Касса.

Выбор способа приема платежей должен быть основан на характере ведения бизнеса (онлайн, офлайн), выбранной налоговой базы.

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