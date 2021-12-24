Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Совместный проект министерства здравоохранения и министерства цифрового развития региона «Электронный рецепт» значительно упрощает и ускоряет процедуру выдачи льготных препаратов.

Ирина Сидорова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 24, ведет прием по видеосвязи. Расспрашивает пациентку о самочувствии, убеждается, что все в порядке, напоминает схему приема препарата, дозировку и оформляет электронный рецепт. Она рассказала, что в специальной форме видны все данные пациента – какая у него льгота, региональная или федеральная, заболевание, а также в реальном времени наличие препарата в аптеке поликлиники. Выписывая рецепт, врач резервирует упаковку под конкретного пациента. Электронный рецепт с QR-кодом отправляется на электронную почту.

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова объяснила, что провизор в аптеке сразу видит выписанный рецепт и, чтобы получить препарат, человеку достаточно предъявить паспорт. QR-код нужен, когда пациент не может прийти сам, и лекарства получает кто-то из родственников.

Замминистра уточнила, что новая форма работы не только удобнее, но и намного безопаснее для пациентов.

— Мы считаем, что это особенно важно для хронических больных с сахарным диабетом, рассеянным склерозом, онкологических больных, которым лишнее посещение поликлиники не просто доставляет дискомфорт, но и из-за пандемии повышает риски заболеть коронавирусом. Единственное условие [оформления электронного рецепта] – не первичное назначение лекарственного препарата, а в динамике, при стабильном течении заболевания. Если врачу понятна схема, терапия подобрана, не меняются препараты, пациента можно проконсультировать дистанционно и выписать электронный рецепт, — добавила Елена Аксёнова.

Елена Аксёнова подчеркнула, что проект по переходу на электронные рецепты только стартовал, возможны шероховатости в его работе.