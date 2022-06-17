Новосибирским предпринимателям предложат кредиты по льготной ставке

Новая мера поддержки предпринимателей принята правительством Новосибирской области в 2022 году: субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, банки предоставляют кредиты по льготной ставке, а банкам, в свою очередь, направляются субсидии из областного бюджета Новосибирской области на возмещение недополученных ими доходов по таким кредитам.

В минпромторге региона под председательством министра Андрея Гончарова состоялось заседание комиссии по рассмотрению и оценке предложений, формирования перечня получателей субсидии и определения предельного размера субсидии из областного бюджета Новосибирской области российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным в текущем году по льготной ставке субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях.

По итогам проведенного отбора предложений российских кредитных организаций определены победители – получатели субсидии: Банк «Левобережный» (ПАО), АО «Банк Акцепт» и ПАО Сбербанк.

В результате предоставления субсидии банкам – победителям отбора субъекты МСП Новосибирской области, осуществляющие деятельность в сфере производства, могут получить кредиты на инвестиционные цели по сниженным ставкам на 5 % годовых в период с июля по ноябрь 2022 года в рамках программы стимулирования кредитования «Инвестиционная», разработанной на федеральном уровне. Ожидается, что субъекты МСП региона смогут получить кредиты по сниженным ставкам на сумму около 1,6 млрд рублей.