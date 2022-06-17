Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам Александра Болотова — о том, почему у новосибирских компаний, выходящих на зарубежные рынки, возникают проблемы с товарными знаками и как «подстелить соломку», чтобы избежать этой головной боли.

Патентное рейдерство

— Александра, насколько актуальна проблема патентного рейдерства для российских компаний, которые выходят со своей продукцией на рынок Китая?

— Говоря про патентное рейдерство, договоримся, что будем иметь ввиду недобросовестный захват чужой интеллектуальной собственности — как патентование чужих технических и дизайнерских решений, так и регистрацию брендов в качестве товарных знаков с целью получить преимущества за чужой счет.

Мы 13 лет работаем на рынке и постоянно сталкиваемся со спорными ситуациями, возникающими у сибирских экспортеров, и всем партнерам говорим: если вы выходите в рынок Китая, то до подписания любых контрактов, до первых поставок нужно регистрировать там всю интеллектуальную собственность. Регистрации товарных знаков, в том числе упаковки, внешнего вида, например бутылки, в КНР быстрые и недорогие — 500-1000 долларов. Согласитесь, это не те деньги, которые стоит экономить при защите своих брендов, когда ты выходишь на экспорт.

— Почему именно в Китае это суперважно делать?

— К сожалению, в Китае очень распространена практика патентного рейдерства. Китайцы часто регистрируют известные бренды (товарные знаки) на себя. Китай является одной из ведущих стран по количеству заявленных на регистрацию товарных знаков и патентов, причем китайские предприниматели заботятся не только о своих товарных знаках, но и о товарных знаках российских партнеров. Причем далеко не всегда они это делают для того, чтобы навредить партнерам и судиться с ними. Очень часто китайские компании просто хотят сами производить различные продовольственные товары российских компаний и продавать их внутри своей страны. Дело в том, что русские продовольственные товары в принципе пользуются в КНР хорошим спросом, и многие наши клиенты регистрируют в Китае свои товарные знаки не на латинице или в иероглифах, а именно на русском языке. Например, мы для сибирской компании регистрировали товарный знак «Молока издалека» для конфет в Китае именно на русском языке.

— А если речь идет о размещении производства в Китае?

— Здесь тема патентования и регистрации товарных знаков тоже актуальна. Например, ты размещаешь на китайском предприятии заказ на производство наушников по своим технологиям, просишь маркировать продукцию своим товарным знаком, зарегистрированным в России, для дальнейшей продажи в России. А получается так, что ты заказ размещаешь на одном заводе, а соседний хочет тебя перетянуть как клиента, потому что внутри Китая очень высокая конкуренция. Если вдруг он на себя зарегистрирует твой товарный знак или запатентует твои технологии в Китае, то уже сможет манипулировать и говорить о том, что твои оригинальные наушники являются контрафактными, так как в Китае права на товарный знак и патенты на технологии принадлежат ему. Таким образом китайцы, по сути, шантажируют наших предпринимателей и лишают их права выбирать производителя на территории КНР, вынуждая работать только с ними или диктуя условия сотрудничества. Это классика жанра.

Недавно мы, например, регистрировали в КНР бутылку. Она очень простая, но чтобы потом новосибирский производитель не встретил препятствие в лице китайских партнеров и предпринимателей, мы пошли на этот шаг.

Я знаю случаи, когда партнер, с которым ты налаживаешь дистрибуцию в Китай, при всех дружеских отношениях сам регистрирует на себя твой товарный знак. Таким образом он не только продает оригинальную продукцию российской компании, но и производит внутри страны копии, имея права на товарный знак. При этом производитель оригинальной продукции из Новосибирска никак не может повлиять на этот процесс. Он не получает прибыль от этой продукции, не может контролировать ее качество.

В конечном итоге непонятно, как долго китайским партнерам будет выгодно закупать что-то в Новосибирске, если у них уже будет налажен полный цикл производства внутри страны. В КНР большие производственные мощности, большие объемы, и китайцы заинтересованы в их загрузке. Такое сотрудничество, скорее всего, обречено на провал.

— Можете оценить, с какими товарами новосибирские, сибирские предприниматели сейчас чаще всего выходят за рубеж и регистрируют товарные знаки?

— Чаще всего это продукты питания: крупы, мороженое, напитки, конфеты, печенье, минеральные воды, мед. Этот тренд сохраняется уже длительное время.

Три варианта

— Сложно ли отсудить товарный знак в КНР при патентном рейдерстве?

— В России, если кто-то недобросовестный зарегистрировал твой товарный знак, доказать свои права истинного производителя и разработчика возможно. Но даже у нас в стране это сопровождается приличными затратами, и процесс в среднем занимает не менее полугода. В Китае такие процессы занимают много лет, издержки большие: вам сначала придется аннулировать чужие регистрации, доказывая неправомерность регистрации китайцами в силу известности вашего бренда в Китае, а потом регистрировать свои объекты. Поэтому многие российские предприятия, которые заранее не позаботились о регистрации брендов в КНР и попали в такую ситуацию, к сожалению, вынуждены отказываться от своих брендов и регистрировать что-то другое.

— А если не судиться, то какие могут быть варианты?

— Если не аннулировать товарный знак, неправомерно зарегистрированный китайцами, то есть два варианта: выбрать другой бренд для китайского рынка или продолжать работать с рисками получить иск за нарушение прав на товарный знак. Также многие компании отказываются от выхода на китайский рынок вовсе, выбирая рынки других стран, где не столкнулись с такими проблемами. Причем от варианта судебного разбирательства как раз чаще всего отказываются российские предприниматели. Доказательством этого является большое количество российских брендов, зарегистрированных в Китае на китайские компании. Например, для мороженого китайцы зарегистрировали в Китае товарные знаки: «Инмарко», «33 пингвина», «Гроспирон» и другие. И все наши клиенты выбирали либо ребрендинг, либо отказывались от китайского рынка. Сегодня большинство сразу вместе с подачей на регистрацию российской заявки регистрирует товарный знак в тех странах, которые потенциально интересны для бизнеса. В европейских странах, тем более в нынешней ситуации, это можно сделать попозже, но в КНР — обязательно.

— Давайте рассмотрим другую ситуацию. Компания перед выходом в КНР зарегистрировала все товарные знаки и технические решения. Но это же не будет 100% гарантией от контрафакта?

— Если все права защищены, у вас есть охранные документы, то законы КНР на вашей стороне. И тут есть очень важный момент. Китайцы в принципе продвинуты в плане понимания сущности интеллектуальной собственности и по объемам международного патентования обгоняют даже США. Если они понимают, что права у вас, то вероятность сохранения дружеских отношений с таким партнером будет гораздо выше. Такой партнер будет зависеть от вас, понимать, что у него нет на вас рычагов давления. В такой ситуации ваш дистрибьютор будет сам мониторить внутренний рынок и не допускать появления контрафактной продукции, так как при этом он тоже будет терять часть дохода и прибыли. Ему будет выгодно, чтобы внутри страны не было конкурентов. Он будет заинтересован защищать интересы свои и ваши, а суды между китайцами идут активно и проще, так как им внутри своей страны значительно легче и дешевле их проводить.

Так что за счет грамотного выхода на китайский рынок со всеми охранными документами вполне можно строить долгосрочное сотрудничество. Этот принцип работает во всех странах мира — регистрируя права, ты приобретаешь монополию, а значит, имеешь рычаги контроля своих партнеров, а партнеры внутри страны имеют инструменты работы со своими конкурентами внутри страны. Партнеры, получившие эксклюзивные права, будут бороться с недобросовестными конкурентами, и им, как резидентам, это делать легче, чем вам удаленно из другой страны.

Поддерживают своих

— В каких еще странах, с которыми работают сибирские компании, есть подобные проблемы?

— Из тех, с которыми активно работают российские и сибирские компании, я бы назвала Казахстан. Что очень печально, так как с этой страной у Новосибирска очень активная торговля, но патентное рейдерство в Казахстане еще три года назад приобрело повальный характер. Именно поэтому мы предупреждаем наших клиентов: если вы идете в Казахстан, то, как и с Китаем, быстро регистрируйте свои права на все товарные знаки.

Здесь у нас был кейс с брендом «Приправыч». Патентные тролли в Казахстане зарегистрировали этот товарный знак и просили за его выкуп 5 млн долларов. У компании «Проксима» большая сеть продаж на территории республики, и эта ситуация была очень неприятной. Наш клиент выплачивать такую сумму за свой же товарный знак отказался, и мы начали процедуру аннулирования товарного знака. Казахские юристы и патентные поверенные говорили нам, что процесс затянется на два-три года, и до этого времени нам не удастся продавать продукцию под брендом, занятым троллем. Но нам удалось выиграть дело за полгода и на период судебных разбирательств сохранить товары нашего клиента на полках магазинов. Однако при этом приходилось регулярно отписываться от органов полиции, которые обещали прийти в магазин и изъять «контрафактный» товар (на самом деле оригинальный), название которого принадлежало казахскому троллю в силу регистрации им товарного знака.

Кстати, в этот же год патентный тролль атаковал еще две новосибирские компании — с брендами «Агромастер» и «Семейные закрома». Мы выиграли эти процессы, вернули товарные знаки, но полгода было очень непросто, так как тролли писали во все инстанции во многие города республики. Ситуацию осложнял тот факт, что если бы полиция изъяла товар нашего клиента с полок сетевого магазина, то вернуться на них обратно было бы очень сложно. Как правило, в «сетке», если заняли твою полку, обратно на нее встать очень сложно, особенно если ты ушел со скандалом. Магазину все равно, почему тебя выгнали, даже если ты морально был прав, поскольку магазин тоже понес репутационный вред, так как к нему среди дня зашла полиция и начала изымать товар, пугая покупателей. Когда товар называют контрафактным, для потребителя это страшно. Никто не понимает, что речь идет о товаре отличного качества.

— Много подобных прецедентов происходило с новосибирскими компаниями?

— Я знаю о 20 товарных знаках компаний, которые оказались в подобной ситуации. Не исключаю, что часть из них в итоге платят отступные троллям, так как не могут не выйти в Казахстан — наши рынки слишком взаимосвязаны, особенно сейчас. Это актуально для кондитеров, мороженщиков, производителей круп и т.д.

Впрочем, мы видим, что грамотность сибирских предпринимателей повышается и они предпочитают регистрировать свои бренды на старте. Не только в Казахстане, но и в других странах бывшего СНГ, с которыми у России идет активная торговля. Кстати, на этих рынках не всегда нужно адаптировать бренд к местному языку или переводить на латиницу. Вполне подходит товарный знак на кириллице. Все-таки в этих странах большая часть населения знает русский язык.

— А какие сроки или штрафы получают патентные тролли за присвоение чужой интеллектуальной собственности, например в Казахстане? Вы анализировали итоги таких дел?

— К сожалению, из той практики, которую я знаю, речь не идет о штрафах. Все, что удалось сделать нам — аннулировать товарные знаки патентных рейдеров и зарегистрировать новые товарные знаки уже на настоящего производителя. Так, в Казахстане мы доказали, что патентное ведомство незаконно выдало права на бренды — с нарушением норм международного законодательства, в том числе Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая презюмирует, что все предприниматели должны вести свой бизнес добросовестно. Никакой компенсации российскому бизнесу не было, включая и расходы на юристов. Можно было бы идти в суд и там требовать компенсацию, но это дорого и долго. Кроме того, не факт, что по исполнительному листу ты что-то получишь, поэтому мы этим путем с нашими клиентами не пошли. Более того, возможны ситуации, когда суды прямо защищают своих граждан, и тот факт, что они взяли чужое, никого не смущает. В качестве аргумента выступает фраза: «Почему вы считаете, что житель Казахстана в Казахстане не может регистрировать то, что не было зарегистрировано?». Звучит из уст сотрудников патентного ведомства, мягко говоря, странно, но рассказываю как факт. И в Китае, кстати, есть аналогичная направленность в решениях судов: в первую очередь суд старается защитить своих граждан, даже если они не правы. Поэтому чаще наши клиенты судятся руками своих партнеров на территориях других стран, но при этом предпочтительно все интеллектуальные права оставлять за собой, а с партнерами заключать соответствующие лицензионные соглашения на использование товарных знаков и патентов. Предпринимателям Сибири лучше учесть опыт других производителей и защищать свои права до выхода на рынки Китая, Казахстана и других стран.