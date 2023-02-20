Новосибирским туристам субсидируют авиаперелеты в Ульяновск

На презентации туристического потенциала Ульяновской области для представителей туриндустрии региона было подписано соглашение о сотрудничестве между туристско-информационными центрами Новосибирской и Ульяновской областей. Об это сообщила пресс-служба Министерство экономического развития Новосибирской области. Ульяновск и Новосибирск связывают прямые рейсы авиакомпании «Сибирь», которые на 61% субсидируются совместно Ульяновской и Новосибирской областями. Стоимость перелета в одну сторону невысока – от 3600 р. Такой инструмент, как субсидирование авиарейсов, позволяет обеспечить устойчивые туристические потоки между регионами.

– Ульяновская область отличается прекрасным расположением – в регионе функционируют два международных аэропорта, развито речное сообщение по Волге, что позволяет в короткие сроки добраться до других регионов европейской части России. Уверена, в дальнейшем мы сформируем интересные насыщенные турпродукты между нашими регионами, – отметила Галина Березина, заместитель директора Агентства по туризму Ульяновской области.

В ходе встречи также были представлены Национальный туристический маршрут «Дворянин на Волге», детские маршруты «Расставим все точки над ё», «Ундория – родина динозавров» и другие, виды активного туризма, а также возможности индустрии гостеприимства Ульяновска. Особое место в туристическом направлении Ульяновской области занимает курортно-рекреационный комплекс. Санатории региона расположены в уникальной природно- экологической зоне Ундоры. Курорт Ундоры входит в список 18 уникальных санаториев России.

Ульяновск – регион с богатой историей и развитой инфраструктурой. Это развитый промышленный центр, основу его экономики составляют предприятия автомобилестроения, авиа и приборостроения. На территории Ульяновской области сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, мирового культурного и исторического наследия: более 200 объектов культурного наследия и более 80 музеев.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские предприниматели за год реструктурировали почти 9 тыс. кредитов.