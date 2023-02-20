Сибирские предприниматели за год реструктурировали почти 9 тыс. кредитов

В 2022 году портфель реструктурированных кредитов малого и среднего бизнеса в Сибири составил 72 млрд рублей. Это менее 10% от общего портфеля МСП округа на 1 января 2023 года. Это сообщает пресс-службы Сибирского ГУ Банка России.

Лидером по объему реструктурированного кредитного портфеля стал бизнес Новосибирской области. Предприниматели смогли поменять условия по кредитам на сумму 26 млрд рублей. Общей портфель займов МСП региона к началу года составил 247 млрд рублей.

В результате за год чуть больше 6 тысяч кредитов сибирского бизнеса на сумму 39 млрд рублей банки реструктурировали по закону о кредитных каникулах, а около 2700 кредитов на 33 млрд рублей – по собственным программам.

Напомним, малые и средние предприятия большинства видов деятельности в 2022 году могли по закону о кредитных каникулах временно снизить платежи по кредитам или приостановить их. Действие закона продлили на первый квартал текущего года. Перечень видов деятельности, которым доступны кредитные каникулы по закону, установило правительство РФ. Это большинство направлений сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли, транспорта, образования и другие.

Для тех МСП, чей вид деятельности не попадал под действие закона, в прошлом году работала рекомендация финансового регулятора банкам менять условия займов, если ситуация бизнеса ухудшилась после начала санкций.

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