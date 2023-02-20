Месторождение магматических и метаморфических пород в Норильске выставили на торги

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края назначило на 7 апреля аукцион по месторождению магматических и метаморфических пород «Гора Двугорбая» в Норильске, сообщается в материалах электронной торговой площадки. Стартовый размер разового платежа составляет 103,1 млн рублей. Лицензия предоставляется сроком на 10 лет. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 марта.

По данным сайта Российского федерального геологического фонда, месторождение расположено на окраине Норильска и связано с Норильской железнодорожной веткой и шоссейной дорогой. Основным полезным ископаемым является габбродиабаз (балластное сырье), применяющийся в строительстве (в частности, в облицовке). Площадь участка — 1,344 кв. км.

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