Новосибирским ветеранам СВО и их семьям предоставят ипотеку под 2% годовых

Для действующих военнослужащих и ветеранов готовят льготную ипотеку под 2% годовых.
— У нашего комитета Госдумы по строительству и ЖКХ уже готова концепция такой новой льготной программы. Мы готовы оперативно доработать ее совместно с правительством, — говорится в сообщении Владимира Кошелева, первого зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ.
Программа предлагает следующие условия:
По словам Кошелева, льготная ипотека поможет поддержать молодых людей, которые рискуют жизнью ради безопасности России. Это также привлечет более триллиона рублей инвестиций в строительство ежегодно.
Ранее редакция сообщала о том, что банки отменяют комиссии по льготной ипотеке. При этом остальные параметры и условия предоставления кредитов по госпрограммам, включая размер первоначального взноса, остаются неизменными.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru