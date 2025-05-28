Новосибирским ветеранам СВО и их семьям предоставят ипотеку под 2% годовых

Для действующих военнослужащих и ветеранов готовят льготную ипотеку под 2% годовых.

— У нашего комитета Госдумы по строительству и ЖКХ уже готова концепция такой новой льготной программы. Мы готовы оперативно доработать ее совместно с правительством, — говорится в сообщении Владимира Кошелева, первого зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ.

Программа предлагает следующие условия:

Льготная ипотека под 2% доступна по всей России.

На нее могут претендовать как участники СВО, так и их супруги. В случае гибели участника право переходит к родителям или совершеннолетним детям, если супруга отсутствует.

Заемщик должен быть зарегистрирован в регионе, где собирается купить жилье.

Максимальная сумма кредита: 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей – в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос – 20% стоимости жилья.

Льготную ипотеку можно комбинировать с другими государственными программами поддержки.

По словам Кошелева, льготная ипотека поможет поддержать молодых людей, которые рискуют жизнью ради безопасности России. Это также привлечет более триллиона рублей инвестиций в строительство ежегодно.

Ранее редакция сообщала о том, что банки отменяют комиссии по льготной ипотеке. При этом остальные параметры и условия предоставления кредитов по госпрограммам, включая размер первоначального взноса, остаются неизменными.