Банки отменяют комиссии по льготной ипотеке: шаг к доступному жилью

С 12 мая текущего года ведущие банки страны, такие как ВТБ и Сбер, приняли решение об упразднении обязательных комиссионных сборов для строительных компаний при оформлении льготных ипотечных займов. Данная мера затронет такие государственные программы, как «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов», а также Дальневосточная и Арктическая ипотека.

Данное решение было принято в рамках поддержки президентской инициативы, целью которой является повышение доступности жилья для российских семей. Важно отметить, что остальные параметры и условия предоставления кредитов по госпрограммам, включая размер первоначального взноса, остаются неизменными.

— Мы призываем другие кредитные организации, активно участвующие в программах государственной поддержки, последовать нашему примеру. Для обеспечения стабильной и равномерной выдачи льготной ипотеки необходимо внедрение унифицированной и прозрачной системы для всего банковского сектора. Мы надеемся на оперативное принятие регуляторных мер, которые позволят сохранить объемы продаж и оказать поддержку строительной отрасли, предоставив семьям возможность обзавестись собственным жильем, – подчеркнул заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Ранее ВТБ выступил с инициативой по реализации комплекса мер, направленных на поддержание объемов выдачи льготной ипотеки в связи с отменой обязательных комиссий. Среди предложенных мер – увеличение размера субсидий для банков по всем льготным программам и их авансирование, а также отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач и роспуск ранее созданного макропруденциального буфера. В банке выражают надежду, что данные предложения будут учтены при принятии окончательного решения регулятором и правительством.

По результатам первых четырех месяцев 2025 года, ипотечные программы с государственной поддержкой составили около 95% от общего объема выданных жилищных кредитов в данном финансовом учреждении.