Правительство РФ готовит новые меры поддержки угольной отрасли Сибири

Ситуации в угольной отрасли Сибири уделяется внимание на самом высоком уровне. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев. Он подчеркнул, что в экономике округа отрасль остается системообразующей.
— Стабильность её работы — условие для благополучия целого ряда регионов Сибири. Прежде всего, Кузбасса, который обеспечивает половину всей угледобычи в стране, —отметил Серышев.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, правительство России планирует рассмотреть как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные. Министр энергетики Сергей Цивилев добавил, что их список утвердит президент РФ.
Напомним, 13 мая Владимир Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли, сформированную правительством.
Летом 2024 года Сергей Семка, который на тот момент был замгубернатора Новосибирской области, отмечал, что у добывающего сектора сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита как в западном, так и в восточном направлениях. Соответственно, наблюдаются проблемы с прибыльностью и рентабельностью. Часть добытого угля они складируют, часть все-таки отгружают, сообщал чиновник. При этом подчеркивал: несмотря на проблемы с вывозом, у компаний нет планов по снижению добычи антрацита.
Предприятия, добывающие антрацит, много лет входят в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.
По данным службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД, в январе – апреле 2025 года погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 4,5 млн тонн. Это на 43,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть угля погружена на станциях Дорогино, Евсино, Курундус, Линево. Оттуда груз отправляется потребителям в России, а также на экспорт в Китай, Турцию, Казахстан, Индию, Киргизию, Беларусь, Индонезию.
Ранее редакция сообщала о том, что еще пять гектаров земли отдали в разработку «Разрезу Богатырь» под Новосибирском.
Фото пресс-службы правительства Кемеровской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru