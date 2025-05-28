Правительство РФ готовит новые меры поддержки угольной отрасли Сибири

Ситуации в угольной отрасли Сибири уделяется внимание на самом высоком уровне. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев. Он подчеркнул, что в экономике округа отрасль остается системообразующей.

— Стабильность её работы — условие для благополучия целого ряда регионов Сибири. Прежде всего, Кузбасса, который обеспечивает половину всей угледобычи в стране, —отметил Серышев.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, правительство России планирует рассмотреть как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные. Министр энергетики Сергей Цивилев добавил, что их список утвердит президент РФ.

Напомним, 13 мая Владимир Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли, сформированную правительством.

В частности, для Кузбасса закреплён приоритет на экспортную погрузку угля в направлении на Восток.

Для Республики Хакасия квоты на экспорт угля планируется возобновить в ближайшее время.

Возобновлен вывоз антрацита из Новосибирской области.

Для угледобывающих компаний установлена скидка в размере 12,8% на экспорт угля в западном и южном направлении, а также понижающие коэффициенты на перевозку энергетического угля.

Летом 2024 года Сергей Семка, который на тот момент был замгубернатора Новосибирской области, отмечал, что у добывающего сектора сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита как в западном, так и в восточном направлениях. Соответственно, наблюдаются проблемы с прибыльностью и рентабельностью. Часть добытого угля они складируют, часть все-таки отгружают, сообщал чиновник. При этом подчеркивал: несмотря на проблемы с вывозом, у компаний нет планов по снижению добычи антрацита.

Предприятия, добывающие антрацит, много лет входят в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

По данным службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД, в январе – апреле 2025 года погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 4,5 млн тонн. Это на 43,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть угля погружена на станциях Дорогино, Евсино, Курундус, Линево. Оттуда груз отправляется потребителям в России, а также на экспорт в Китай, Турцию, Казахстан, Индию, Киргизию, Беларусь, Индонезию.

Ранее редакция сообщала о том, что еще пять гектаров земли отдали в разработку «Разрезу Богатырь» под Новосибирском.