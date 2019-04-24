Новосибирским вузам необходимы более качественные абитуриенты

Еще одна стратегическая задача — привлечение в вузы Новосибирска иностранных студентов. Сегодня в городе высшее образование получают почти 8,5 тысяч иностранцев. За год количество студентов из ближнего зарубежья выросло на 60 человек, дальнего — на 50. Больше всего иностранцев из стран ближнего зарубежья обучается в НГТУ (2231, на втором месте СГУГИТ — 950, на третьем НГПУ — 848). По привлекательности для студентов из дальнего зарубежья на первом месте НГУ —361 (на втором НГТУ —122, на третьем НГПУ — 103).

Николай Пустовой также отметил, что всего 4 вуза города активно публикуют работы о своей научной деятельности, из этих работ 50% приходится на НГУ, 20% на НГТУ. Только 3 вуза города активно участвуют в конкурсах НИР и ОКР, в рейтингах университетов. По мнению Пустового, эту ситуацию нужно менять.

Председатель Совета ректоров Новосибирска констатирует, что реализация поставленных задач поможет вузам города не только повысить статус, но увеличить собственные доходы. За 2018 год 17 вузов города заработали 16,1 млрд рублей, то есть практически вернулись к докризисному 2014 году (16,4 млрд). Однако в полученных доходах только 50% занимают собственные средства университетов, 50% — средства федерального бюджета (7,9 млрд). Из собственных доходов 56% составляют доходы от образовательной деятельности (обучение контрактников) и только 24% на НИР, 20% на доходы от сдачи в аренду. 275 млн рублей составили хоздоговоры и гранты с предприятиями области. В лидерах по доходам за счет всех источников НГУ — 3,76 млрд рублей, НГТУ — 2,5 млрд, СГУПС — 1,3 млрд, НГМУ — 1,23 млрд. Николай Пустовой заявил, что в 2019 году вузам необходимо диверсифицировать доходы, а также сделать особый акцент на формировании внебюджетных фондов развития фундаментальных исследований.

Кстати, в этом году увеличивается финансирование на подготовку студентов в рамках целевого набора — до 48 млн рублей (в 2018 — 12 млн). В 2,5 раза увеличится финансирование стипендиатов, вырастет объем средств на гранты — до 65 млн (в 2018 — 7 млн рублей). Если в прошлые годы на поддержку науки и образования в вузах области в целом выделялось 25-26 млн в год, то в 2018 сумма должна вырасти до 134 млн, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета.