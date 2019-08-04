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Новосибирских бизнесменов приглашают на стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

Мероприятие пройдет 15 августа в Новокузнецке.
  • 04/08/2019, 08:00
Новосибирских бизнесменов приглашают на стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

15 августа в городе Новокузнецке НКО «Фонд развития моногородов» совместно с Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ, администрацией Кемеровской области, администрацией г. Новокузнецка, НО «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» проводят стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что цель мероприятия – определение роли и места моногородов в достижении национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года в рамках новой государственной программы «Развитие моногородов».

К участию в стратегической сессии приглашаются представители бизнеса и институтов развития Новосибирской области.

Возраст 18+

Фото: с сайта моногорода.рф

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