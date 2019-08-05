Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Владивосток открыт для сотрудничества с новосибирскими компаниями

В конце июля делегация Новосибирских предприятий и организаций приняла участие в Днях делового и экономического сотрудничества «Новосибирск-Владивосток».
  • 05/08/2019, 08:37
Владивосток открыт для сотрудничества с новосибирскими компаниями
Представители четырёх компаний, вошедших в состав делегации, заключили предварительные соглашения на сотрудничество с компаниями города Владивостока.

В рамках поездки представители делегации посетили ряд предприятий и провели переговоры с предпринимательским сообществом.

Организатором мероприятия выступил департамент промышленности, инноваций и предпринимательства  мэрии города Новосибирска. Цель мероприятия — презентация потенциала научно-промышленных предприятий города, содействие в продвижении товаров (работ, услуг) на региональные рынки, привлечение инвестиций в регион, развитие межрегиональных связей с деловыми кругами города Владивостока.

Делегацию города возглавил Серов Александр Леонидович, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления промышленности мэрии города Новосибирска. В состав делегации вошли такие предприятия и организации города, как ООО фирма «Комбест», ООО «ТехЭлектро-Сибирь», ООО Корпорация  «СИБИНЖИНИРИНГ», Ассоциация содействия развитию производителей отечественных средств и систем промышленной автоматизации «Техмашавтоматика», ООО «Сигма-ПРО», ООО «Лиссиб», ООО «НЗЖБОиС» и ООО «БАУ групп».

В рамках визита состоялись рабочие встречи в администрации города Владивостока и на базе МКУ «Центр развития предпринимательства» с представителями центра и предпринимательским сообществом. Каждый из участников провёл как минимум по три встречи, которые определили для себя продуктивными, ведущими к дальнейшему сотрудничеству.

Новосибирские делегаты отметили качество организации и результативность деловой поездки, а также большой интерес к продукции и технологиям, предложенным делегатами. Как отметил Егор Павленко, директор по маркетингу ООО «Лиссиб»: «Наша компания уже в 3 раз принимает участие в мероприятиях такого рода.  Это отличная возможность встретится с первыми лицами предприятий, презентовать свою компанию и договорится о дальнейшем сотрудничестве. Без таких мероприятий мы бы тратили намного больше времени на их поиск и договорённости о встрече».

Как резюмировал итоги поездки Дмитрий Коротков, директор  ООО «НЗЖБОиС»: «Поездку во Владивосток считаю продуктивной. Приморский край в целом и его столица развивается динамично. Обеспеченность строительными материалами, оборудованием, комплектующими производства местных компаний невысокая. В связи с этим вижу перспективы для развития продаж нашей продукции в этом регионе. В настоящее время в РЖД реализуется программа по реконструкции железных дорог Приморского края, о. Сахалин. Наше предприятие обязательно примет участие в этом проекте как поставщик железобетонных фундаментов для опор контактной сети. Также активно развивается электросетевое хозяйство данного региона. Наш завод уже занимается поставкой продукции для строительства ЛЭП и электрической подстанции в этот регион, однако мы видим и дополнительные точки роста продаж  и поставки нашей продукции. После проведенных встреч и общения с представителями деловых кругов и промышленности г. Владивостока, ООО «НЗЖБОиС» планирует заключить договора поставки с рядом компаний».

Результативными стали посещения и переговоры с руководящим составом ДНС Девелопмент, ООО «СК «Первомайское», АО «Примавтодор», КГУП «Приморский водоканал», дополнительно прошли встречи с представителями Союза «Приморская торгово-промышленная палата», АО «Корпорация развития Дальнего Востока», ПАО «Дальневосточный банк».

В составе делегации приняла участие компания, которая уже реализует проекты в городе Владивостоке. Так прокомментировала результаты представитель компании, директор по общим вопросам КОРПОРАЦИИ «СИБИНЖИНИРИНГ» Татьяна Давыдова: «Для КОРПОРАЦИИ «СИБИНЖИНИРИНГ» участие в бизнес-миссии было очень полезным. Мы познакомились с новыми людьми, у нас появились новые деловые контакты. Приведут ли эти знакомства к сотрудничеству пока сказать сложно, но такие встречи, безусловно, полезны. Для нашей корпорации  было интересно поближе познакомиться с компанией «ДНС-Девелопмент», ведь она в ближайшее время собирается активно заниматься строительством на Дальнем Востоке. Полезной для нас была встреча с руководством Приморской торгово-промышленной палаты. Большой честью для КОРПОРАЦИИ «СИБИЖИНИРИНГ» было принять членов новосибирской делегации на нашем строящемся объекте: ЖК «Маринист». Надеюсь, нам удалось интересно рассказать об этой уникальной для города Владивостока стройке, реализуемой новосибирской компанией».

Анна Дриллер, генеральный директор ООО «ТехЭлектро-Сибирь» определила результаты: «Индивидуальные встречи были очень продуктивны и мы планируем в течении 3-4 месяцев осуществить уже поставку. Поездка была информативной, в настоящее время мы анализируем итоги и уже на их основании будем планировать свои действия по расширению рынка сбыта во Владивостоке».

Представители четырёх компаний, вошедших в состав делегации, заключили предварительные соглашения на сотрудничество с компаниями города Владивостока.

Фото предоставлено АСК «ВДА»

Популярное с сайта

Новосибирских бизнесменов приглашают на стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

Новосибирских бизнесменов приглашают на стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

04/08/2019, 08:00
Мероприятие пройдет 15 августа в Новокузнецке.
Новосибирское предприятие погасило долги по зарплате после вмешательства прокурора

Новосибирское предприятие погасило долги по зарплате после вмешательства прокурора

03/08/2019, 08:00
Задолженность перед работниками составляла более 2,2 млн рублей.
Немецкие комбайны могут выйти в сибирские поля

Немецкие комбайны могут выйти в сибирские поля

02/08/2019, 22:40
Область подписала соглашение с «Клаас Восток».

Актуальный разговор

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Все материалы
Новости

На «Сибирских Мальдивах» может появиться смотровая площадка

05/08/2019, 12:59

Микрокредиты для бизнеса подешевели

05/08/2019, 12:44

Новосибирские компании готовы приглашать управленцев из других регионов

05/08/2019, 11:34

OZON откроет сеть выдачи заказов в магазинах ГК «Обувь России»

05/08/2019, 11:17

«Новосибирскавтодор» инвестировал в развитие почти 300 млн рублей

05/08/2019, 10:53

Новосибирских бизнесменов приглашают на стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

04/08/2019, 08:00

Новосибирское предприятие погасило долги по зарплате после вмешательства прокурора

03/08/2019, 08:00

Немецкие комбайны могут выйти в сибирские поля

02/08/2019, 22:40

«Белла Сибирь» намерена расширить производство в Новосибирске

02/08/2019, 21:11

С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС

02/08/2019, 19:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска