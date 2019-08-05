Владивосток открыт для сотрудничества с новосибирскими компаниями

В рамках поездки представители делегации посетили ряд предприятий и провели переговоры с предпринимательским сообществом.

Организатором мероприятия выступил департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. Цель мероприятия — презентация потенциала научно-промышленных предприятий города, содействие в продвижении товаров (работ, услуг) на региональные рынки, привлечение инвестиций в регион, развитие межрегиональных связей с деловыми кругами города Владивостока.

Делегацию города возглавил Серов Александр Леонидович, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления промышленности мэрии города Новосибирска. В состав делегации вошли такие предприятия и организации города, как ООО фирма «Комбест», ООО «ТехЭлектро-Сибирь», ООО Корпорация «СИБИНЖИНИРИНГ», Ассоциация содействия развитию производителей отечественных средств и систем промышленной автоматизации «Техмашавтоматика», ООО «Сигма-ПРО», ООО «Лиссиб», ООО «НЗЖБОиС» и ООО «БАУ групп».

В рамках визита состоялись рабочие встречи в администрации города Владивостока и на базе МКУ «Центр развития предпринимательства» с представителями центра и предпринимательским сообществом. Каждый из участников провёл как минимум по три встречи, которые определили для себя продуктивными, ведущими к дальнейшему сотрудничеству.

Новосибирские делегаты отметили качество организации и результативность деловой поездки, а также большой интерес к продукции и технологиям, предложенным делегатами. Как отметил Егор Павленко, директор по маркетингу ООО «Лиссиб»: «Наша компания уже в 3 раз принимает участие в мероприятиях такого рода. Это отличная возможность встретится с первыми лицами предприятий, презентовать свою компанию и договорится о дальнейшем сотрудничестве. Без таких мероприятий мы бы тратили намного больше времени на их поиск и договорённости о встрече».

Как резюмировал итоги поездки Дмитрий Коротков, директор ООО «НЗЖБОиС»: «Поездку во Владивосток считаю продуктивной. Приморский край в целом и его столица развивается динамично. Обеспеченность строительными материалами, оборудованием, комплектующими производства местных компаний невысокая. В связи с этим вижу перспективы для развития продаж нашей продукции в этом регионе. В настоящее время в РЖД реализуется программа по реконструкции железных дорог Приморского края, о. Сахалин. Наше предприятие обязательно примет участие в этом проекте как поставщик железобетонных фундаментов для опор контактной сети. Также активно развивается электросетевое хозяйство данного региона. Наш завод уже занимается поставкой продукции для строительства ЛЭП и электрической подстанции в этот регион, однако мы видим и дополнительные точки роста продаж и поставки нашей продукции. После проведенных встреч и общения с представителями деловых кругов и промышленности г. Владивостока, ООО «НЗЖБОиС» планирует заключить договора поставки с рядом компаний».

Результативными стали посещения и переговоры с руководящим составом ДНС Девелопмент, ООО «СК «Первомайское», АО «Примавтодор», КГУП «Приморский водоканал», дополнительно прошли встречи с представителями Союза «Приморская торгово-промышленная палата», АО «Корпорация развития Дальнего Востока», ПАО «Дальневосточный банк».

В составе делегации приняла участие компания, которая уже реализует проекты в городе Владивостоке. Так прокомментировала результаты представитель компании, директор по общим вопросам КОРПОРАЦИИ «СИБИНЖИНИРИНГ» Татьяна Давыдова: «Для КОРПОРАЦИИ «СИБИНЖИНИРИНГ» участие в бизнес-миссии было очень полезным. Мы познакомились с новыми людьми, у нас появились новые деловые контакты. Приведут ли эти знакомства к сотрудничеству пока сказать сложно, но такие встречи, безусловно, полезны. Для нашей корпорации было интересно поближе познакомиться с компанией «ДНС-Девелопмент», ведь она в ближайшее время собирается активно заниматься строительством на Дальнем Востоке. Полезной для нас была встреча с руководством Приморской торгово-промышленной палаты. Большой честью для КОРПОРАЦИИ «СИБИЖИНИРИНГ» было принять членов новосибирской делегации на нашем строящемся объекте: ЖК «Маринист». Надеюсь, нам удалось интересно рассказать об этой уникальной для города Владивостока стройке, реализуемой новосибирской компанией».

Анна Дриллер, генеральный директор ООО «ТехЭлектро-Сибирь» определила результаты: «Индивидуальные встречи были очень продуктивны и мы планируем в течении 3-4 месяцев осуществить уже поставку. Поездка была информативной, в настоящее время мы анализируем итоги и уже на их основании будем планировать свои действия по расширению рынка сбыта во Владивостоке».

Представители четырёх компаний, вошедших в состав делегации, заключили предварительные соглашения на сотрудничество с компаниями города Владивостока.

Фото предоставлено АСК «ВДА»