Новосибирское предприятие погасило долги по зарплате после вмешательства прокурора

Прокуратура Тогучинского района Новосибирской области провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в АО «Доронинское», сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

— Установлено, что руководством акционерного общества не принимались надлежащие меры к своевременной и полной оплате труда 291 работника. В результате по состоянию на 1 июля 2019 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме более 2,2 млн. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по итогам проверки прокуратура района внесла генеральному директору АО «Доронинское» представление об устранении нарушений закона и возбудила в отношении его дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

— По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, генеральный директор АО «Доронинское» подвернут административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, задолженность по заработной плате перед работниками общества полностью погашена, — уточнили в прокуратуре.

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