Новосибирских больных коронавирусом примут федералы

Два медучреждения федерального уровня, работающие в Новосибирской области, заявили о готовности принять больных коронавирусом. Сейчас ведутся соответствующие переговоры с Министерством здравоохранения РФ. Об этом в рамках брифинга заявил глава областного минздрава Константин Хальзов. О каких именно учреждениях идет речь, министр пока сообщить отказывается,

— Нам не хватает коечного фонда, — говорит Хальзов. — Поэтому принято решение о дополнительном развертывании коек. Совместно с федеральным министерством мы получим договоренность о перепрофилировании федеральных медучреждений. Пока не называю их, потому что необходимы официальные документы от Министерства здравоохранения РФ. Любое перепрофилирование, а мы выбираем отдельные корпуса, чтобы обеспечить безопасность, делается с учетом сохранения всех значимых профилей, которые есть на территории Новосибирской области.

Напомним, ранее под ковидарий была приспособлена гинекологическая больница №2, роддом №2. В ближайшее время будет перепрофилирован хирургический корпус 2-й больницы «Скорой помощи». Таким образом, по словам министра, в течение текущей недели планируется увеличить коечный фонд на территории региона на тысячу койко-мест. Дефицит коек сегодня составляет 3%.

При этом работники уже перепрофилированных медучреждений обеспокоены возможной нехваткой средств индивидуальной защиты.

— СИЗы поступят, но быстро закончатся,— сообщает сотрудник такого учреждения в одном из телеграм-каналов. — Даже на планерке руководство сказало, что вся надежда на благотворительные фонды, которые могут нам помочь с доставкой СИЗов.

Как сообщил Константин Хальзов, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, в настоящее время поводов для обращения за СИЗами к благотворителям у медработников нет.

— Сегодня все ковидные центры обеспечены средствами индивидуальной защиты на 100%, — говорит министр.— Они поставляются централизованно, через закупки, которые проводит Министерство здравоохранения.

Федеральное вмешательство, как сообщают в министерстве, коснулось и такого аспекта коронавирусных хроник, как обеспечение аптек области необходимыми препаратами. Проблему дефицита лекарственных средств признают не только жители области, но и чиновники регионального Минздрава.

— Сегодня обеспечение лекарственными препаратами аптечной сети— не ответственность Министерства здравоохранения, — говорит глава министерства. — Но мы обеспокоены ситуацией, сложившейся в Новосибирской области. Она, кстати, актуальна и для всей России. Мы наметили план, каким образом сегодня сконцентрировать наши усилия для обеспечения аптек лекарственными препаратами. Идут переговоры с производителями. Плюс муниципальная аптечная сеть также сейчас работает непосредственно с предприятиями-производителями для того, чтобы обеспечить наш рынок, наши отечественные сети препаратами, которые необходимы при лечении не только коронавируса, но и респираторно-вирусных заболеваний.

По словам министра, запускается ежедневный онлайн-мониторинг ассортимента препаратов, имеющихся в продаже в аптечной сети, с возможностью его корректировки в пользу первичного медицинского звена. Уже сейчас по результатам этой работы есть договоренности муниципальной аптечной сети с производителями о поставке дополнительных объемов препаратов. Кроме того, с колл-центром сети будет взаимодействовать служба «112»: звонки, касающиеся наличия тех или иных препаратов, будут переадресовываться специалисту колл-центра.

По данным регионального штаба, на 20 октября количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 19,3 тысячи случаев, выздоровевших — 13,3 тысячи человек. В реанимации находятся 257 больных, на ИВЛ — 63 пациента. Проведено с нарастающим итогом 626,1 тысячи исследований (200 исследований на 100 тысяч населения). Новых случаев коронавируса за последние сутки — 169.

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