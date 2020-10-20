Сколько обращений новосибирских предпринимателей за господдержкой одобрены?

— За субсидиями на зарплату для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей (постановление правительства РФ №576) в регионе обратились около 64% от общего количества пострадавших компаний. 85% из них поддержку получили. У тех, кто не получил, были проблемы с документами, задолженность по налогам, либо сокращение сотрудников выше допустимого предела, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В апреле в регионе в рамках этой субсидии были выданы 20,2 тысячи субсидий на зарплату на общую сумму 976,5 млн рублей, в мае — 21 тысяча на 950 млн. Размер субсидии составил 12130 рублей на человека. Наиболее активно за этим видом поддержки обращались предприятия оптовой и розничной торговли (41%), компании, работающие в сфере транспортировки и хранения (25%), а также в гостиничном бизнесе и общественном питании — 15%.

В УФНС региона поступили почти 5 млн заявлений о частичной компенсации затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (постановление правительства РФ №976). В итоге субсидию получил 3 281 налогоплательщик на сумму 107,7 млн рублей. Наибольшим спросом этот вид господдержки пользовался у фитнес-центров, а также организаций, предоставляющих бытовые услуги, и гостиниц.

На получение дополнительной отсрочки по уплате налогов (по постановлению правительства РФ №409) поступили 302 заявления на общую сумму 733 млн рублей. По 269 из них были вынесены положительные решения на сумму 624 млн. Министр пояснил, что за этой льготой обращались не только компании МСБ, но и крупный бизнес.

В списке организаций, обратившихся за еще одним видом поддержки — продление сроков уплаты авансовых платежей за 1 и 2 кварталы 2020 года по налогу на имущество (постановление правительства Новосибирской области № 256-п), — ООО «Про Капитал Сибирь» (DOMINA), ООО «Посуда-центр сервис», ООО «Сибирь Экспоцентр» и ГАУК НСО «Новосибирская государственная филармония». Главным условием предоставления этой льготы было сохранение не менее 90% рабочих мест и заработной платы сотрудников

34 новосибирские компании получили региональную льготу в виде продления сроков уплаты налогов на имущество для торговых объектов (№276-п). Они предоставили отсрочки своим арендаторам, бизнес которых был заморожен в связи с карантином. 13 компаний продлили сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций (№277-п).

Что касается федеральных «кредитных» мер господдержки, то льготные займы на пополнение оборотных средств под 5% годовых (постановление правительства РФ №582) получило только одно новосибирское предприятие — S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь»). Напомним, всего в федеральном перечне системообразующих организаций российской экономики находятся 16 новосибирских предприятий.

— Одним из критериев этого вида поддержки было падение выручки не более чем на 30%. Не всем удалось выдержать это требование, — констатировал Решетников.

В областном списке региональных системообразующих предприятий — 127 компаний, 109 из них предоставляли информацию для мониторинга в Минэкономразвития.

— Если посмотреть статистику, то на 31 августа 1429 человек в 23 организациях трудились в режиме сокращенной рабочей недели (на 32,8% ниже, чем на 01.08.2020); 492 находились в неоплачиваемом отпуске в 35 организациях (на 15,2% выше, чем на 1 августа). Только у одной организации была просроченная задолженность по заработной плате — 16,8 млн рублей. 20 компаний заявили об убытках на сумму 3 627 млн рублей, у 16 была просрочка по налогам — 948,6 млн рублей, — перечисляет Решетников. — При этом загрузка производственных мощностей на предприятия составляла от 30 до 60% и более.

Востребованной федеральной мерой господдержки из этого пакета также оказалась отсрочка по платежам за кредиты (постановление правительства РФ №410). От предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей поступили 482 обращения почти на 1,8 млрд рублей. Из них 432 на 1,75 млрд были согласованы. На беспроценный кредит на выплату зарплаты (№422) в регионе подано 1961 заявление почти на 5,6 млрд рублей, из них по 1135 приняты положительные решения (3,6 млрд), 712 выданы (1,79 млрд).

Но самым популярным ожидаемо оказался невозвратный кредит на зарплату (постановление правительства РФ №696) — за ним обратились 8 416 предпринимателей, которым потребовались на эти цели 18,5 млрд рублей. На 9 октября положительные решения были вынесены по 6102 заявлениям на 10,8 млрд, выданы 4379 займов на 7,8 млрд.

В рамках собственных программ банки, работающие в регионе, приняли 1 444 заявленийна реструктуризацию займов на общую сумму 12,5 млрд рублей. На 16 октября положительные решения приняты по 980 заявлениям почти на 10 млрд рублей.

— У нас часто спрашивают: «Почему такая разница между поданными и одобренными заявками?». Дело в том, что многие предприниматели обращаются сразу в несколько банков. Плюс кредитные организации выдают транши не сразу, а постепенно, — констатировал Лев Решетников.

В общей сложности предприятия региона за пандемию уже получили меры господдержки на сумму 24 млрд рублей.

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